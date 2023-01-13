聯合國專家：100萬藏族兒童和家人分離接受同化教育

（德國之聲中文網）三位聯合國人權專家6日發表報告，內容寫道，「近年來，針對藏族兒童的寄宿學校系統似乎是一項強制性的大規模計畫，旨在將藏族與主流漢族文化同化，這違反了國際人權標準」。

專家說，寄宿學校的教育內容和環境以漢人文化為主，教材內容幾乎只體現漢族學生的生活經歷。藏族少數民族兒童被迫以普通話完成「義務教育」課程，無法習得傳統文化上；政府所開設的學校普遍以中文授課，並沒有提供藏族語言、歷史和文化的實質性學程。

他們指出，「藏族兒童因此正在喪失母語能力，也在失去用藏語和父母及祖父母輕易交流的能力，這加速了他們的同化，侵蝕他們的身分認同。」

這三位專家分別是少數族群議題特別報告員德瓦雷納（Fernand de Varennes）、受教權特別報告員沙希德（Farida Shaheed）、文化權利領域特別報告員尚塔基（ Alexandra Xanthaki）。他們以個人身份為聯合國服務，而不是以聯合國名義發表此聲明。

寄宿學校增加

西藏自治區內外的寄宿學校大幅增加，生活在這些學校的藏族兒童也越來越多，引起專家關切。專家表示，在藏族少數民族聚落的寄宿學校數量，比中國其他地區要高得多；當地絕大多數藏族兒童都上寄宿學校，人數將近100萬人。此外，很多寄宿學校的地點都離學生的家庭很遙遠。

2021年8月，中共曾召開中央民族工作會議，主張「中華民族是一個命運共同體」，應以「中華民族共同體意識」為基礎引導中國各族人民，才能實現發展好各民族利益。聯合國專家指出：「這次會議，重申了在一個中華民族認同的基礎上建設社會主義現代化強國的理念。在這種背景下，推廣藏族語言和文化的倡議據報導遭到限制。」

聯合發表此聲明的三位獨立人權專家在2022年11月致函中國政府，並就該問題與當局保持聯繫。

西藏爭議

數世紀以來，西藏在獨立和中國控制之間交替；中國稱其在1951年「和平解放」了這片土地，並將基礎設施和教育帶進該地區。但許多流亡的藏人指責中共政府鎮壓、迫害他們，削弱他們的文化。

去年12月，美國就西藏人權問題制裁中國官員，中國隨後對美國前國務卿中國事務顧問余茂春、現國會行政部門委員會辦公室副主任斯坦恩（Todd Stein）等人，採取反制措施。中國一再強調，西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利和資格干涉。

（聯合國、China Daily、路透社、法新社等）

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