 聯合國專家報告稱新疆強迫勞動 中方：抹黑反華 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2022

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聯合國專家報告稱新疆強迫勞動 中方：抹黑反華

聯合國專家日前公布的一份独立報告指出，中國新疆少數民族正被強迫勞動。報告稱，這可能構成「反人類罪的奴役」。對此，中國外交部否認有關指控，並稱這是個別特別機制專家聽信「美國等西方國家和反華勢力編造的涉疆謊言和虛假信息」。

Pakistan I Baumwolle I Anbau

联合国专家指，新疆少數民族正遭到強迫勞動，這樣的說法是「合理的」。图为新疆採棉示意图。

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《法兰克福汇报》刊登的评论认为，习近平把自己塑造成一个中华民族的统一者，将现在的新疆视为所谓和谐共处、民族团结的标志。 《南德意志报》则关注中国在经济发展和疫情防控之间的两难。

据中国官媒报道，中国国家主席习近平本周在新疆“调研考察”。这是他8年来首次访问这个西北边捶地区。这也是习近平数天来首次公开露面。在新华社发布的照片中，习近平未戴口罩，微笑着站在少数民族群众中间。

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澳大利亞智庫20日發布研究報告，分析中國政府如何透過多重管道發動與新疆相關外宣，嘗試藉此影響各國政府與國際社會對其新疆政策的評價與新疆情勢的認知。專家告訴德國之聲，這些行動在兩個地方成效斐然。

在华外国品牌一般抵挡不住中国民族主义者的进攻，因担心生意，做公开道歉是家常便饭，只有遇到新疆议题是例外。但道歉并不是做生意的保险箱。

随着媒体对新疆人权现状一再曝光，德国消费者拒绝破坏人权条件下产出的产品的意识也在增强。德国公众甚至赞同关闭大众汽车在乌鲁木齐开设的生产线。

（德國之聲中文網）聯合國獨立專家週二（8月16日）發布的一份報告指出，在中國新疆地區，少數民族正在農業和製造業等部門被強迫勞動。報告稱，這可能構成 「反人類罪的奴役」。這是聯合國機構內部對中國人權做出的最明確批評之一。

這份由聯合國當代奴隸制問題特別報告員小保方智也發布的報告，全名為《當代形式的奴隸制影響到屬於種族、宗教和語言少數群體的人的報告》，報告引用了智庫、非政府組織的報告、受害者證詞和政府陳述等指出，經獨立評估，新疆維吾爾人、哈薩克人等少數民族正遭到強迫勞動，這樣的說法是「合理的」。

報告表示，中國的強迫勞動來自兩種國家授權的不同制度：一種為中國政府所謂的職業技能教育和培訓中心系統，使得少數民族因此被拘留、強制安排工作；另一種為通過國家授權制度，試圖轉移勞動力來減少貧窮，比如將農村工人轉移到農業或製造業等「第二或第三級工作」。

報告寫道：「雖然這些方案可能為少數群體創造就業機會，並提高他們的收入......但特別報告員認為，在許多情況下都存在強迫勞動的跡象，表明受影響社群所做工作的非自願性質」。

報告進一步表示，對工人行使的權力性質和程度——包括過度監視和虐待性的生活和工作條件——可能「相當於反人類罪的奴役，值得進一步獨立分析」。

除了新疆，報告指出西藏也存在類似的勞動力轉移制度。報告指，在西藏「該計劃主要將農民、牧民和其他農村工人，轉移到低技能和低工資的工作中」。

特別報告員是由聯合國人權理事會任命的獨立專家，但他們不代表該機構發言。

小保方智也的這份全球奴隸制問題報告，是因應下月召開的第51屆聯合國人權理事會議所提交公開，與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）預計於8月底卸任前發表的新疆報告是分開的。

根據《彭博社》報導，共產主義受害者紀念基金會中國研究高級研究員、中國新疆政策的主要批評者鄭國恩（Adrian Zenz）表示，小保方智也的報告開創了一個非常重要的先例，「如果巴切萊特的報告說了一些相反的話，那就太尷尬了」。

中國長期在新疆開辦所謂的職業培訓中心，稱旨在打擊極端主義。中國國家主席習近平7月訪問新疆時稱讚，中國在新疆改革和發展取得了「巨大進步」。

今年5月，巴切萊特出訪中國及新疆地區，遭到美國和主流人權組織批評，認為巴切萊特更多地是作為一名外交官，而不是人權衛士進行訪問。

Treffen zwischen Präsident Xi Jinping und Michelle Bachelet

巴切莱特的中国之行，被批评没有实质检视新疆的人权情况，反而沦为中国宣传的工具。

北京被指控拘留了100多萬維吾爾人和新疆的其他穆斯林少數民族，並對當地婦女進行強制絕育和強迫勞動。美國和其他西方國家的立法者，甚至指控中國對少數民族實施「種族滅絕」，北京向來否認這些指控。

中國外交部：虛假謊言

針對聯合國專家的獨立報告，中國外交部發言人汪文斌週三（17日）在例行記者會上被記者問到此事時做出了一貫回應，並呼籲「停止打著聯合國旗號為有關國家打壓遏制中國的政治圖謀服務」。

汪文斌表示，該份報告為個別特別機制專家「偏聽偏信美國等西方國家和反華勢力編造的涉疆謊言和虛假信息」，濫用職權，公然違反特別機制行為準則，並譴責這是「惡意對中國抹黑誣蔑，充當反華勢力的政治工具」。

汪文斌強調，「新疆從來就不存在所謂的『強迫勞動』」，稱中國政府始終高度重視勞動者權益保障，依法保護各族勞動者的平等就業權。他並指控「一些勢力」操弄涉疆問題，炮製所謂「強迫勞動」的虛假訊息，是「打著人權的幌子，企圖破壞新疆地區的繁榮穩定、遏制中國發展振興」。

汪文斌並未明言「一些勢力」為何，不過美國一直在制定有關措施，以懲罰中國在新疆的人權做法，包括《防止維吾爾族強迫勞動法》。該法案於6月生效，規定除非公司能夠提供「明確和令人信服的證據」，證明產品不是經由強迫勞動製造，否則禁止進口任何在新疆生產的產品。

（法新社、中國外交部例行記者會、彭博社）

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