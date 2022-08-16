聯合國專家報告稱新疆強迫勞動 中方：抹黑反華

（德國之聲中文網）聯合國專家週二（8月16日）發布的一份獨立報告指出，在中國新疆地區，少數民族正在農業和製造業等部門被強迫勞動。報告稱，這可能構成 「反人類罪的奴役」。這是聯合國機構內部對中國人權做出的最明確批評之一。

這份由聯合國當代奴隸制問題特別報告員小保方智也發布的報告，全名為《當代形式的奴隸制影響到屬於種族、宗教和語言少數群體的人的報告》，報告引用了智庫、非政府組織的報告、受害者證詞和政府陳述等指出，經獨立評估，新疆維吾爾人、哈薩克人等少數民族正遭到強迫勞動，這樣的說法是「合理的」。

報告表示，中國的強迫勞動來自兩種國家授權的不同制度：一種為中國政府所謂的職業技能教育和培訓中心系統，使得少數民族因此被拘留、強制安排工作；另一種為通過國家授權制度，試圖轉移勞動力來減少貧窮，比如將農村工人轉移到農業或製造業等「第二或第三級工作」。

報告寫道：「雖然這些方案可能為少數群體創造就業機會，並提高他們的收入......但特別報告員認為，在許多情況下都存在強迫勞動的跡象，表明受影響社群所做工作的非自願性質」。

報告進一步表示，對工人行使的權力性質和程度——包括過度監視和虐待性的生活和工作條件——可能「相當於反人類罪的奴役，值得進一步獨立分析」。

除了新疆，報告指出西藏也存在類似的勞動力轉移制度。報告指，在西藏「該計劃主要將農民、牧民和其他農村工人，轉移到低技能和低工資的工作中」。

特別報告員是由聯合國人權理事會任命的獨立專家，但他們不代表該機構發言。

小保方智也的這份全球奴隸制問題報告，是因應下月召開的第51屆聯合國人權理事會議所提交公開，與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）預計於8月底卸任前發表的新疆報告是分開的。

根據《彭博社》報導，共產主義受害者紀念基金會中國研究高級研究員、中國新疆政策的主要批評者鄭國恩（Adrian Zenz）表示，小保方智也的報告開創了一個非常重要的先例，「如果巴切萊特的報告說了一些相反的話，那就太尷尬了」。

中國長期在新疆開辦所謂的職業培訓中心，稱旨在打擊極端主義。中國國家主席習近平7月訪問新疆時稱讚，中國在新疆改革和發展取得了「巨大進步」。

今年5月，巴切萊特出訪中國及新疆地區，遭到美國和主流人權組織批評，認為巴切萊特更多地是作為一名外交官，而不是人權衛士進行訪問。

北京被指控拘留了100多萬維吾爾人和新疆的其他穆斯林少數民族，並對當地婦女進行強制絕育和強迫勞動。美國和其他西方國家的立法者，甚至指控中國對少數民族實施「種族滅絕」，北京向來否認這些指控。

中國外交部：虛假謊言

針對聯合國專家的獨立報告，中國外交部發言人汪文斌週三（17日）在例行記者會上被記者問到此事時做出了一貫回應，並呼籲「停止打著聯合國旗號為有關國家打壓遏制中國的政治圖謀服務」。

汪文斌表示，該份報告為個別特別機制專家「偏聽偏信美國等西方國家和反華勢力編造的涉疆謊言和虛假信息」，濫用職權，公然違反特別機制行為準則，並譴責這是「惡意對中國抹黑誣蔑，充當反華勢力的政治工具」。

汪文斌強調，「新疆從來就不存在所謂的『強迫勞動』」，稱中國政府始終高度重視勞動者權益保障，依法保護各族勞動者的平等就業權。他並指控「一些勢力」操弄涉疆問題，炮製所謂「強迫勞動」的虛假訊息，是「打著人權的幌子，企圖破壞新疆地區的繁榮穩定、遏制中國發展振興」。

汪文斌並未明言「一些勢力」為何，不過美國一直在制定有關措施，以懲罰中國在新疆的人權做法，包括《防止維吾爾族強迫勞動法》。該法案於6月生效，規定除非公司能夠提供「明確和令人信服的證據」，證明產品不是經由強迫勞動製造，否則禁止進口任何在新疆生產的產品。

此前，中國駐聯合國大使12日才刚刚向國際勞工組織 (ILO) 遞交了兩項有關強迫勞動的公約批准書，包含《1930年強迫勞動公約》和《1957年廢除強迫勞動公約》。在外交部例行記者會上被問及此事時，汪文斌表示，中國政府一貫反對強迫勞動，自主批準這兩項公約，再次表明中國政府保護勞動者權益，反對和打擊強迫勞動的堅定立場。

（法新社、中國外交部例行記者會、彭博社）

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