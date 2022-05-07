聯合國安理會激辯制裁朝鮮 美中針鋒相對

（德國之聲中文網）聯合國安理會週三（5月11日）召開緊急會議，討論如何應對朝鮮可能在未來幾週內恢復進行第七次核試驗。對此，美國認為安理會「不應再保持沈默」。

美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾（Linda Thomas-Greenfield）表示，「現在是停止默許並開始採取行動的時候了。我們需要迅速轉向加強......制裁制度，而不是考慮減輕制裁。」

托馬斯－格林菲爾表示，另一份更新制裁的美國文本，談判已經接近尾聲。她說：「我們不能等到（朝鮮）進行更多的挑釁、非法、危險的行為，例如核試驗。我們現在就需要發聲。」

自2006年以來，朝鮮因核子和彈道導彈計劃而受到聯合國制裁。美國希望由15個成員組成的安理會，在5月就美國起草的進一步制裁決議進行表決。然而，與美國一樣擁有否決權的中國、俄羅斯反對聯合國對朝鮮實施進一步制裁，並且長期敦促安理會基於人道主義理由，放寬對朝鮮措施。

對此，中國和俄羅斯提出了一項決議草案，提議放寬2017年安理會通過對朝鮮實施的制裁，但托馬斯－格林菲爾拒絕了該草案提議。

中俄反對加強制裁北韓

針對朝鮮問題，中國駐聯合國大使張軍在週三的緊急會議上表示，美國起草的決議「不是解決當前局勢的適當方式」。

「令人遺憾的是，美國對中國和其他相關安理會成員的合理建議視而不見，仍然迷信制裁的神奇力量。」張軍向安理會表示。張軍稱，制裁升級的可能性「令人擔憂」，並呼籲 「克制」。他補充道，在不信任的氛圍中加強制裁 「沒有建設性」。

在會議之後，張軍告訴法新社，「中國希望避免的是一次新的核試驗，這就是為什麽我們不希望有額外的制裁，因為這可能會迫使其中一方採取更積極的行動。」

「談話比脅迫性的措施更好。我們在世界範圍內看到了這麽多脅迫性措施，在敘利亞、在伊拉克和阿富汗，你看到過任何好的結果嗎？我們看到的只是人道主義的痛苦。」張軍表示。

俄羅斯方面也呼應中國立場。俄羅斯的聯合國副大使葉夫斯蒂涅娃（Anna Evstigneeva）呼籲恢復對話並表示，由俄羅斯和中國起草、提議放寬朝鮮制裁的決議「仍在檯面上」，「可以鼓勵各方加強談判努力。」

朝鮮近期恐恢復核試驗

根據多家通訊社報導，衛星圖像顯示，朝鮮可能正準備恢復核試驗。美國國務院上週警告，「最早在本月 」就可能開始進行試驗。

自今年1月以來，平壤進行了十多次的武器試驗，包括自2017年以來、相隔約5年再次發射洲際彈道導彈。朝鮮動作頻頻，也令韓國不安。

此次聯合國安理會緊急會議，是在韓國新總統宣誓就職的隔一天舉行。被視為鷹派的尹錫悅，曾經誓言要對平壤採取更強硬的措施。他在5月10日的就職演說中談到，要打開對話大門，促使朝鮮放棄核武。

观看视频 01:08 什么事情 让金正恩如此兴奋？

（路透社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。