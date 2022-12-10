聯合國委員會籲中國釋放新疆被拘留者

（德國之聲中文網）聯合國的一個委員會週四（11月24日）敦促中國釋放被關押在新疆地區拘留設施中的人，並建議中國向受害者提供「補救和賠償」。該委員會的聲明增加國際社會在新疆人權議題上對中國施加的壓力。

此前，聯合國人權高專在8月發佈一份關於新疆的報告，表示中國對新疆維吾爾人與其他少數民族穆斯林的迫害，恐構成反人類罪，並表示中國必須進行改革。 全球不少人權組織過去幾年都指責中國政府虐待新疆維吾爾人，包含將大量維吾爾人送入再教育營，或是在這些營中進行大規模的強迫勞動，但中國都否認有任何侵犯人權的情形。

中國駐日內瓦外交使團發言人劉玉印說，北京堅決反對聯合國委員會的舉動，稱其「根據西方國家和反華分裂勢力編造的虛假信息，對中國的人權狀況進行抹黑和誹謗」。

這個由18名成員組成的委員會，定期監測各國遵守1965年關於種族歧視的國際公約的情況，中國和其他約180個國家是該公約的締約國。該委員會說，「新疆的人權狀況沒有改善」，這也促使該委員會通過了一系列給中國政府的建議。在該文件中，聯合國委員會呼籲中國「全面審查其有關國家安全、反恐和少數民族權利的法律框架」，以確保遵守聯合國關於種族歧視的國際公約。

長期關注聯合國人權發展的「國際人權服務社」亞洲項目經理戴海彥（Raphael David）在推特上指出，聯合國委員會的突破性決定，迫使國際社會在聯合國加強行動，監督和報告中國的侵權行為。他寫道：「它再次表明，中國政府對維吾爾人的迫害，不是一個政治問題，而是一個有據可查的嚴重侵犯權利的問題。」

新任聯合國人權高專蒂爾克（Volker Turk）近日在接受紐約時報訪問時表示，前任聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）在卸任前發布的聯合國新疆報告，經過了細緻的研究，也十分重要。

他說：「這是我辦公室的報告，我對它十分投入。這份報告中有很多強而有力的建議，而我的重點將是找到與中國當局接觸的方法與手段，以落實這些建議。」

紐約時報分析，對蒂爾克來說，上任後的其中一個主要考驗，便是他如何跟進這份新疆報告，而目前為止他的反應可能會出乎中國政府的意料。

（路透社、紐約時報）

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