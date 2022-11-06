聯合國報告：氣候變遷正急遽加速

（德國之聲中文網）聯合國週日（11月6日）表示，如果對2022年的預測正確，過去8年間的每一年都比2015之前任何一年都更熱，顯示全球暖化正急遽加速。

第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）大會6日於埃及展開，預計為期兩週。聯合國世界氣象組織（WMO）發表一份報告指出，海平面上升、冰川融化、暴雨、熱浪及這些極端天候造成的致命災難都在加速。

法新社報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）將這份報告描述為「氣候混亂的大紀事」，並表示：「隨著COP27的召開，我們的星球正在發出一個求救信號。」

COP27期間，近200個與會國家預計會討論如何將氣溫漲幅控制在1.5攝氏度（華氏2.7度）之內，但部分科學家認為這個目標已無法實現。

報告結果悲觀

英國南極調查局科學領導人梅雷迪思（Mike Meredith）向法新社說：「這份報告中的訊息幾乎不能再更悲觀了。在我們的星球上，由於氣候系統中的不同部分都開始崩毀，多項記錄正在被打破。」

該年度全球氣候狀況報告顯示，佔全球暖化95%以上的溫室氣體都達到了前所未有的水平，其中甲烷顯示出有史以來最大的單年漲幅。而甲烷的排放量增加，主要被歸咎於大量牛肉消費及天然氣洩漏。

報告更指，自19世紀末以來，地球平均氣溫漲幅已超過1.1攝氏度，其中大約一半的增長發生在過去30年間。

世界氣象組織負責人塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「變暖的幅度越大，影響就越嚴重。」

報告也顯示，2021年海洋表層水創下了歷史最高溫度，在過去20年間升溫特別快速。海洋熱浪也在上升，2022年有55%的海洋表面至少經歷一次海洋熱浪，對珊瑚礁和依靠珊瑚礁獲得食物和生計的5億人口造成了重大損害。此外，冰原和冰川不斷融化，使海平面上升速度在過去30年倍增，威脅到低窪沿海地區數千萬人的生命。

“我们正在下沉”

極端氣候災難

2022年，一連串因極端氣候而起的災害在全球各地上演。

3、4月，南亞出現了為期2個月的熱浪，隨後巴基斯坦發生了洪災，導致該國三分之一的地區被淹，至少有1700人死亡，800萬人流離失所。在東非，連續4個雨季的降雨量都低於平均水平，是40年來最長。此外，中國也出現了有記錄以來最長和最強烈的熱浪。

受到極端氣候影響的較貧窮國家，他們對氣候變遷需要負起的責任最小，但卻最容易受到其可怕影響。

不過世界氣象組織負責人塔拉斯也說：「即使是今年準備充分的地區也受到了極端天氣的破壞。從歐洲大部分地區和中國南部的長期熱浪和乾旱中可以看出。」

自2001年以來，瑞士已經損失了超過三分之一的冰川體積。聯合國2日發布的另一項報告指出，歐洲暖化趨勢是全世界平均值的2倍，夏天的熱浪將會更加致命。

愛丁堡大學氣候變化研究所所長雷伊（Dave Reay）呼籲：「如果有一年可以讓各國對於全球氣候的不作為被粉碎，那麼2022年應該是這樣的一年。」

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（法新社、IPCC）

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