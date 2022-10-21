 聚焦情报和国防 日澳发表新安全合作宣言 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2022

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时政风云

聚焦情报和国防 日澳发表新安全合作宣言

澳大利亚和日本周六就情报共享、深化防务等合作签署了一项安全合作协议，应对中国日益崛起的军事挑战。专家指出，这是日本在安全领域变得更加积极的一个信号。

日本首相岸田文雄赴澳大利亚访问

日本首相岸田文雄赴澳大利亚访问

（德国之声中文网）在澳大利亚访问的日本首相岸田文雄与澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）签署了一份安全协议，这份协议是2007年双方安全协议的升级版。澳大利亚官员说，根据新协议，两国的国防部队将在澳大利亚北部联合训练，并 "扩大和加强在国防、情报共享 "等一系列领域的合作。

阿尔巴尼斯对协议的签署表示欢迎，他说：“这一具有里程碑意义的宣言向亚太地区发出了我们战略结盟的强烈信号”。岸田首相没有明确提到中国或朝鲜，他表示该协议是对 “日益严峻的战略环境”的回应。

日本没有相当于美国中央情报局(CIA)、英国军情六处(MI6)或俄罗斯联邦安全局(FSB)这样包含涉外情报的机构。澳大利亚的安全情报组织ASIO规模也远不能与这些机构相提并论。

不过澳大利亚国际事务研究所（AIIA）的国家执行主任韦克菲尔德（Bryce Wakefield）指出，澳大利亚和日本拥有高科技和地理空间情报优势，拥有先进的电子窃听工具和高科技卫星，这都可以在搜集情报方面发挥巨大作用。他补充表示，安全宣言的签署也凸显出日本在安全领域变得更加积极的信号：“  这是一个重要的协议，因为日本还没有公开与美国以外的伙伴在安全方面进行合作……它实际上可能会成为日本与其他国家合作的模板，比如英国。”

有专家甚至认为，这是日本向情报联盟“五眼联盟”迈近的一步。五眼联盟包括美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个成员国。日本情报战略专家小谷贤（Ken Kotani）告诉法新社，这是日本与美国以外的其他国家共享信号情报SIGINT的“划时代事件”。他说：“这将加强四国（澳大利亚、印度、日本和美国）的框架，是日本加入五眼联盟的第一步。”

这样的建议在几十年前是不可想象的，但日本周边的事态迫使人们重新思考该国在二战后制定的和平主义政策。近年来，朝鲜多次向日本上空和周围发射导弹，而中国打造了世界上最大的海军，并且拥有核武器库。

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  • 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    历史性文件

    1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

  • 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    一杯美酒泯恩仇？

    《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

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  • 日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测

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  • 南京大屠杀遇难者纪念馆

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

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    在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

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但东京与盟国进行更紧密的安全合作仍然存在障碍。日本与盟国的情报共享长期以来令人担忧的问题是，东京妥善处理和安全传输的能力。香港城市大学的国际关系教授威廉姆斯（Bradley Williams）曾撰写过关于日本对外情报机构的构成、运作与能力的书。他表示：“说白了，传统上日本（情报）就像一个被渗透了的筛子一样漏水”。

岸田文雄与阿尔巴尼斯还表示双方在矿产、环境和能源方面进行更多合作。日本是澳大利亚天然气的主要买家，在国内能源生产不足的背景下，东京对澳大利亚的氢气能源进行了大笔投资。日方一名官员在双方会晤之前曾表示：“日本有40%的液化天然气是从澳大利亚进口的。从能源方面来看，与澳大利亚保持稳定的关系对日本非常重要。”

（法新社等）

 

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