 聚焦中國影響力與俄烏戰爭 日首相出訪東南亞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2022

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聚焦中國影響力與俄烏戰爭 日首相出訪東南亞

日本首相岸田文雄近日外交行程滿檔，在日本與德國總理肖爾茨會晤後，週五將展開出訪東南亞與歐洲的外交行程。外界分析，俄烏戰爭與中國在東南亞的影響力將是此次出訪重點。

Ukraine-Konflikt | Japan PK MP Fumio Kishida verkündet Sanktionen für Russland

本首相岸田文雄預計週五（4月29日）展開一趟長期的東南亞出訪行程。

（德國之聲中文網）在與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）會晤後，日本首相岸田文雄預計週五（4月29日）展開一趟長程的外交出訪。路透社報導稱，岸田此次出訪，主要是要帶動東南亞國家對俄烏戰爭的反應，並抗衡中國在該地區日益增長的影響力。

身為七國集團（G7）唯一的亞洲成員國，日本希望能針對俄烏戰爭舉行會談，並整合東南亞國家的反應。目前，該地區只有新加坡一個國家加入國際社會對俄羅斯實施的制裁。

此外，有鑒於中國在東南亞地區的態度日益強硬，日本也希望能與該地區國家討論區域安全議題。然而東南亞國家擔心失去與中國的經濟合作機會，仍在找尋方式以避開美國、日本與中國之間的激烈對抗。

日本內閣秘書長松野裕和28日在新聞發佈會上表示：「首相希望為實現自由與開放的印太地區而創造更多的合作機會。我們期望針對一些區域問題進行廣泛討論。」

Bundeskanzler Scholz in Japan

在28日與德國總理肖爾茨一同舉行的記者會上，岸田強調兩國一致反對俄羅斯入侵烏克蘭，並警告，亞洲也可能出現以武力改變領土邊界的企圖。

岸田文雄預計首先會訪問印尼，因為該國是今年20國集團（G20）的輪值主席國，同時也是東南亞地區的主要經濟體。此外，印尼明年也將擔任東協主席。岸田上個月才剛出訪目前東協的主席國柬埔寨。

在結束印尼行程後，岸田預計出訪主辦亞太經濟論壇的越南、泰國，然後再前往歐洲。

在日本前首相安倍晉三執政時期，岸田曾是任職時間最長的日本外相。他今年7月在日本議會的參議院將面臨一場關鍵選舉，分析師認為，岸田希望透過選舉中的表現，取得日本公眾信任，預計他將會強調自己的外交能力優勢。

此外，日本5月預計將接待美國總統拜登，以及澳大利亞跟印度的領導人，並與他們舉行四方會談。在28日與德國總理肖爾茨的聯合記者會上，岸田強調兩國一致反對俄羅斯入侵烏克蘭，並警告亞洲也可能出現以武力改變領土邊界的企圖。

兩人雙雙表示，鑑於克里姆林宮對烏克蘭的攻擊，兩國均將努力降低本國對俄能源進口的依賴。岸田還提到了涉及中國的領土爭端。他表示：「必須避免以武力改變現狀，不僅是在歐洲，而且在印太地區，尤其是在東亞。」

（路透社、法新社）

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