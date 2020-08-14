聚焦中国侵犯人权 数百人权组织向联合国施压

(德国之声中文网) 本周，全球数百个人权团体与非政府组织纷纷发布公开信，要求联合国与国际奥会正视中国迫害人权的问题。其中，由全球321个公民社会团体所组成的一个联盟周三 (9月9日) 发布一封公开信，要求联合国建立一个独立的国际机制来解决中国政府侵害人权的行为。

参与连署的团体表示，从香港丶新疆到西藏，中国许多地方都出现严重的侵犯人权的问题，而他们认为中国侵犯人权的情况已对全球造成影响。其中包含打压人权维护者丶进行全球性的审查跟监控以及中国的无人权发展途径导致环境恶化。

今年6月，50位联合国人权专家发表的共同声明，内容详细列出中国政府的重大人权侵犯纪录。周三，321个国际团体根据这份共同声明，呼吁联合国采取「保护中国境内基本自由的果断措施」。

人权观察日内瓦分部的主任费雪 (John Fisher) 表示：「这个全球联盟共同要求终结中国在联合国人权理事会不受问责的现况。联合国必须采取行动，回应各界日益一致要求中国为其人权侵犯负责的呼声。」

指控中国扭曲联合国人权理事会职责

在声明中，这些团体指控北京扭曲联合国人权理事会的职责，强调中国曾迫害试图利用联合国机制寻求救济的中国维权人士，以及反对所有针对世界各国重大人权侵犯及国际罪行进行审查的提议。另一方面，中国却不断以「严重干涉内政」为藉口拒绝联合国审议其人权纪录。

中国人权捍卫者网络的执行长任磊 (Renee Xia) 表示：「中国有计画地迫害人权维护者，对他们与联合国人权机构合作加以报复——手段包括酷刑丶强迫失踪丶监禁丶剥夺律师执业资格。联合国体系不应该继续容忍这样的做法。」

这个新联盟呼应早前联合国人权专家的提议，呼吁联合国召开人权理事会特别会议，评估中国侵犯人权的程度，并在联合国设立一个专门监督中国的独立机制。此外，参与联盟的团体也敦促联合国秘书长和人权事务高级专员负起责任，对中国普遍侵犯人权的情况公开表达关切。

超过160个人权组织吁国际奥会重新考虑北京的冬奥主办权

此外，9月8日超过160个人权团体也发布一份公开信给国际奥会主席，呼吁国际奥会考量中国的人权纪录，并重新考虑是否让北京持续拥有2022年冬奥的主办权。这是继今年8月世界维吾尔大会向国际奥会发出类似的公开信後，又有更多人权团体透过公开信向国际奥会施压。

这封公开信主张，中国政府在主办了2008年的北京奥运会後，更大胆的对境内少数民族进行打压，包含在新疆对维吾尔人进行迫害，以及对其他民族推出压迫性的政策。签署这封公开信的包含位於亚洲丶欧洲丶北美洲丶非洲以及澳洲的维吾尔丶西藏丶香港与蒙古人权团体。

中国外交部批评这封公开信，指责这些团体试图将体育政治化。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示：「这是违反奥运宪章的精神，中国政府坚决反对。」

国际奥会则向路透社表示，他们会在政治议题上保持中立，并称他们已收到中国政府的保证，会尊重奥运宪章的原则。他们也说，已针对人权及其他议题询问中国政府以及北京当地政府。

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