 聚焦七一游行 香港气氛紧绷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2019

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时政风云

聚焦七一游行 香港气氛紧绷

“反送中”抗议的延烧将在7月1日香港主权回归纪念日的示威游行中再度爆发。此前的周日，则有民众集会“撑警”，表达对香港警方的支持。

Protest Hongkong (Reuters/J. Silva)

七一游行：抗议新高潮？

（德国之声中文网）香港今年的七一游行可能成为近年来规模最大的一次。过去数周反对修订《逃犯条例》的示威抗议，已连续打破香港抗议活动参与人数规模的记录。

路透社报道称，过去几年的七一这个日子，让人感觉到香港居民对中央政府对香港的控制以及自由遭侵蚀倍感挫折和无力。

今年则有所不同。不久前"返送中"抗议达到了空前的规模。在政府同意无限期推迟修例之后，示威浪潮逐渐平息，但在反修例方的核心诉求没有得到满足的情况下，民主派希望集结力量，在七一这一天将抗议推向新的高潮。游行的组织方称，人们对政府在修例问题上错误做法的不满会让大批民众走上街头，参加7月1日的游行。

香港政务司司长张建宗周日在自己的博客上呼吁民众保持冷静，表示政府已从之前的错误中汲取了教训。而被抗议者要求下台的特区最高行政长官林郑月娥，在6月18日宣布推迟修例后，就再也没有公开露面。

在当选的立法会民主派议员被剥夺议员资格以及多名"占中运动"活动人士被起诉之后，香港人的抗争情绪似乎受挫跌入低谷。2018年的七一游行是香港回归以来规模最小的几次之一。据组织者称，有约5万人参加，而警方公布的数字为将近1万人。

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“反送中”仍在繼續 新策略持續施壓

撑警方、撑政府

周日（6月30日）香港还举行了一场"撑警"集会，人们冒着大雨和闷热天气，聚集在立法会前，表达对警方的支持。据警方估计，参加人数超过5万。

香港警方被指责在"返送中"抗议，特别是6月12日的安全力量清场行动中，过度使用胡椒喷雾、橡皮子弹等武器。已有立法会议员要求成立专责委员会，调查这一天的警民暴力冲突中，警方是否存在滥用权力的现象。

据法新社报道，"撑警"集会的多数示威者身穿蓝白两色，参与者的年龄普遍较大，一些人挥舞着中国国旗。一位参与者对记者说，警察所作的是"维持秩序"，而行动过激的是抗议者一方，"他们太过分了"。

"撑警"集会过程相对平和，但也出现过紧张场面。在一个地铁站，几名民主派示威者受到一群"撑警"集会者的嘘声和斥责，有人情绪激动，在场的警察和其他集会者上前劝阻。许多之前返修例抗议者张贴在立法会外墙上的标语和画幅被撑警集会者撕去。

 

 

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