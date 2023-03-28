聖彼得堡咖啡館爆炸 俄軍事博主喪生

（德國之聲中文網）週日（4月2日），俄羅斯聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸案，造成俄烏戰爭中親俄的知名俄羅斯軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）喪生，另有至少25人受傷。目前仍不清楚該案為何人所為，據報這疑似是俄羅斯當地發生、與該戰事有關的第二起暗殺事件。

爆炸案發生在當地一個俄羅斯愛國組織團體活動期間，俄羅斯內政部證實真名為佛明（Maxim Fomin）的該國軍事博主塔塔爾斯基在此爆炸案中喪生，並表示正在對該案發生時在場的每個人進行調查，俄羅斯國家調查委員會已對此展開「謀殺案」調查。

爆炸發生在聖彼得堡一號街頭咖啡館（Street Food Bar No.1），該店據稱曾屬於俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）所有。普里戈津則於2日表示他不會為此「責怪基輔政權」。俄羅斯指派的頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）則公開表示烏克蘭為罪魁禍首。

塔塔爾斯基據報當時邀請人們參加由自稱「俄羅斯信息部隊」的「網絡前線Z（Cyber Front Z）」所舉辦的「愛國之夜」活動。該組織在社群平台Telegram上表示該爆炸事件為「恐怖攻擊，我們已有採取一些安全措施，但不幸的是這些還不夠。」

據俄羅斯塔斯社（TASS）援引消息人士指出，該爆炸由藏在作為禮物送給塔塔爾斯基的雕像內的簡易爆炸裝置而引起。

俄羅斯外交部發聲明表示，類似塔塔爾斯基的博主常受到基輔威脅，同時譴責西方政府對此事沉默，暴露他們對記者事件（美國《華爾街日報》駐俄羅斯記者遭俄方逮補）虛偽的關切。

另一方面，烏克蘭總統高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則表示，他認為該次爆炸事件為俄羅斯國內恐怖主義份子所為。他稱「蜘蛛在罐子裡自相殘殺。國內恐怖主義何時會成為國內政治鬥爭的工具，這只是時間問題」。

塔塔爾斯基在Telegram有56萬名粉絲，他為支持俄羅斯入侵烏克蘭最具影響力的軍事博主之一，但他也曾批評俄羅斯軍隊高層在烏俄戰事中的作為。

如果該爆炸案為蓄意針對塔塔爾斯基，這將成為俄羅斯領土上第二起暗殺和該戰事有關的知名案件。去年8月，俄羅斯聯邦安全局指控烏克蘭特工部門，在莫斯科附近一起汽車炸彈襲擊中，殺害一名俄羅斯極端民族主義者的女兒杜金娜（Darya Dugina），而烏克蘭則否認參與其中。

（綜合報導）

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