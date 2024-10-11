联黎部队：遭到以色列袭击但决心坚守岗位

联合国驻南黎巴嫩的维和人员表示，尽管遭到以色列军队的袭击，他们仍决心继续留在自己的岗位上。

（德国之声中文网）联合国驻黎巴嫩维和人员--被称为联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL），简称联黎部队--在一份声明中表示，周四（10月10日）以色列的一辆坦克向其位于纳古拉镇的总部的哨塔开火。

"这是我们在过去12个月里目睹的最严重的事件之一。"联黎部队发言人特南蒂（Andrea Tenenti）说，"我们在那里是因为（联合国）安理会要求我们在那里，所以我们会继续留守，直到局势变得让我们无法开展工作。"

联黎部队称，以色列军队击中了这座哨塔，导致两名维和人员坠落。

该维和部队在声明中说，以军还向附近的一个位置开火，破坏了车辆和通信系统，并向监视该地区的摄像头"蓄意开火并将其损坏"。

在黎以边界巡逻的联黎部队。 资料图片。 图像来源: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

联黎部队的任务

联黎部队包括来自50个国家的超过1万名维和人员，部署在黎巴嫩北部的利塔尼河和黎巴嫩与以色列之间的联合国确认边界（称为蓝线）之间。

联黎部队的主要任务是协助黎巴嫩军队维持南部地区的安全与和平，但该地区实际上由真主党控制。

尽管成千上万的人已经逃离该地区，但仍有许多平民被卷入战争。特南蒂表示，这支部队仍然有重要的工作要做，"协助当地非政府组织和联合国机构为这些村庄提供急需的食物和饮水。"

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