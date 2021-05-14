联邦调查局截获输油管黑客所得赎金   

（德国之声中文网）司法部副部长莫纳科在华盛顿宣布，"我们扭转了局面"。她称，调查人员打击了助长勒索软件攻击和数字勒索的 "整个生态系统"，并 "追回 了"数百万美元赎金中的大部分。

联邦调查局副局长阿巴特透露了相关过程。根据他的说法，经由审查一数字钱包中以数字货币比特币支付的无数匿名交易，追踪到了赎金。“殖民管道”公司（Colonial Pipeline）付给了黑客75个比特币，时值440万美元。联邦调查局得以追回63.7个比特币。由于数字货币最近几周狂跌，目前价值为230万美元。这是为打击勒索软件和数字勒索而专门设立的部门首次没收赎金。

不顾警告付赎金

5月初黑客攻击事件发生后，外界在很长时间里不知殖民管道公司是否向敲诈者低了头。美政府和IT安全专家均力劝该公司不要支付赎金。司法部副部长莫纳科在新闻会上指出，勒索软件是推动数字勒索引擎的燃料。

殖民公司管道是美国最重要燃油管线之一

5月底，殖民管道首席执行官布朗特（Joseph Blount）向《华尔街日报》承认授权支付了440万美元赎金。

殖民公司管线每天供应250万桶（一桶为159升）以上的汽油、柴油、煤油和其它石油产品，约为美国东海岸所有燃料消耗的45%。受黑客攻击后，该公司一度关闭所有管道业务。美国部分地区由此出现汽油短缺，市场动荡情形。

摩纳哥副部长称它是对美国最重要国家基础设施之一的攻击。

美国政府怀疑俄罗斯黑客组织“黑暗面”（DarkSide）从事了此次犯罪行为。

（德新社，美联社）

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