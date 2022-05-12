 联邦议院通过法案： 必要时国家可没收能源公司 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2022

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新闻广角

联邦议院通过法案： 必要时国家可没收能源公司

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使德国的能源安全问题再次被提上议事日程。德国联邦议院周四通过新版能源安全法，规定必要情况下，政府可以接管能源企业。

Berlin | Sitzung Deutscher Bundestag | Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

（德国之声中文网）周四晚间，联邦议院通过了修订后的能源安全法，增加了紧急状态下，政府可对相关企业进行充公处理的内容。该法案提交联邦参议院审议通过后，预计将于今年六月开始生效。除红黄绿执政联盟中的社民党、绿党和自民党之外，左翼党也对该法律草案投了赞成票，选项党投票反对，基民盟基社盟则投了弃权票。

根据新的法律草案，今后能源供给受到威胁之前，政府就可以采取特别措施，例如将相关企业置于信托管理之下等等。前提条件是相关企业不肯执行能源供给任务，并对能源安全构成了威胁。

此前，德国经济部长哈贝克就已依据其他法律，对俄罗斯天然气公司的德国子公司（Gazprom Germania）采取了相应的措施。目前，该公司已被置于负责电力、能源、铁路及通信网络的联邦网络局的信托管理之下，截至今年9月30日，该公司的股权将由这一联邦机构代为行使。此前，俄罗斯天然气公司曾计划将这家子公司出手转让，促使德国政府采取了接管措施。俄罗斯方面也以制裁作为回应，决定停止对这家子公司的天然气供应。

Deutschland | PCK Raffinerie in Schwedt

新的能源安全法将为施威德炼油厂的出路问题提供答案。

新版能源安全法生效后，可能将为施威德炼油厂的所有权争议提供答案。这家炼油厂的多数股权由俄罗斯石油公司Rosneft持有，并通过俄罗斯输油管道获取原油。德国已经为取代俄罗斯原油制定了计划，但前提条件是俄罗斯石油公司自愿或依法出让股权。

1975年之后，德国能源安全法一直不曾进行过实质性的修正。本次修正案审理过程中，自民党主张加入相应条款，规定充公后的企业日后必须重新私有化。根据该项法律，政府今后将有权在能源供给面临威胁时采取应对措施，具体内容包括对能源生产、运输及分配的干预。

能源安全法进行修正后，德国的能源经济法内容也将进行调整。例如，运营商计划关闭天然气贮备设施时必须向联邦网络局进行报备。

 

(德新社）

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