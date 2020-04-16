联邦议院过于庞大 选举法急需改革

（德国之声中文网）尽管疫情当前，联邦议员们也要保持设当的社交距离，但联邦议院每逢展开辩论，议院大厅内仍显得相当拥挤。而2021年联邦大选之后，议员人数还有可能会进一步增加至八百人之众甚至更多。目前，德国联邦议员人数已经达到创纪录的709人，远远超过了法律所规定的598人上限。

斯图维（Klaus Stüwe ）教授对德国之声表示："如果继续让德国联邦议院规模进一步扩大，将很难对选民们做出合理的解释。" 斯图维是艾希施泰滕-英戈尔施塔特天主教大学（ Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt）比较政治学教授。他表示，议员人数继续增加"将给议会正常运作带来更多实际问题，而且也会使费用进一步增加。"联邦议院自民党议会党团代表团秘书长布什曼（ Marco Buschmann）完全赞同斯图维的观点。这位法学家出身的联邦议员表示，如果不尽快进行改革，"我们将成为笑柄，议会民主制度也将被削弱。"





一个选民两张选票

德国的选举制度是个人化的比例选举制。每个选民在选票上要打两个勾：第一票用来选举自己选区中的一位政治家进入联邦议院担任议员。得票最多的候选人得以直接入主联邦议院。

选民的第二票用来选举政党。虽然名义上叫"第二票"，但其重要性却远超第一票，因为它决定议会中的权力格局：每个政党的议席比例。如果某个政党在第一票中直接当选的议员人数超过了第二票选出的政党议席数，就会出现所谓的超额议席以及其他政党因此得到平衡议席。2017年的联邦大选中，就产生了111个这样的额外议席。

联邦议院：过于庞大过于昂贵

联邦审计署的数据显示，联邦议院的议员、工作人员和办公室每年花费纳税人大约10亿欧元的款项。有鉴于此，德国纳税人联合会主席霍尔茨纳格尔（ Reiner Holznagel）长期以来一直在大声疾呼："我们必须要改革选举法，以规定议员人数上限。500名议员足矣。"他表示，如果联邦议院能保持正常规模，或进一步缩减，每年就可以为纳税人节省数千万欧元的费用。

只有中国人大的规模比德国联邦议院更大

德国联邦议院的规模是世界上第二大的，仅次于中国的人民代表大会。北京人民大会堂每年一度的人大会议上，有2897名人大代表与会。他们是中国14亿人口的代表。而德国则由709名议员代表8300万人口。政治学者斯图维坚信，同其他国家相比，德国的议员人数过多。他说："适当缩减联邦议院规模对议会民主来说，绝不会是一个损失。"

德国是欧洲第一人口大国。因此，德国议员人数超过其他欧洲国家本来无可厚非。在德国，每名议员平均代表着11万7千名公民。就人口比例而言，德国议员人数并没有多到离谱。比如，人口只有九百万的奥地利，议员人数却达183名，相当于每个议员代表4万9千名选民。

从上一届联邦议院开始，各大政党以及两名基民盟籍议长就一直在研讨缩减议院规模的各种可能性。但迄今为止，一直未能找到共识。每个政党都想维护本党的利益，不希望失去权力和影响力。随着下一届联邦大选的逼近，政党之间就选举法改革的争议也变得愈加激烈。



时间紧迫

7月3日是德国联邦议院暑期休假前的最后一次会议。一段时间以来，几乎每天都有关于选举法改革的新建议，而其中一项建议已经成为各方讨论的焦点。由自民党、左翼党和绿党提交的此项修改草案主张缩减选区数量，由目前的299个选区减少至250个。



但由联盟党和社民党组成的大联合政府一直在阻挠此项草案提交表决。此外，保守的联盟党提交的一项妥协性草案也已被搁置。基民盟基社盟建议将选区数量减少至280个，但其执政伙伴社民党则表示反对，并提出进一步磋商的建议。

就此，有关选举法改革的讨论再度陷入僵局，暑假前夕达成共识的希望也成为泡影。政治学家斯图维总体上持悲观立场。他表示，减少选区将是一项耗时耗力的工作，因为这不仅涉及地理规划的问题，还需顾及人口比例等因素。他说："这项改革不能操之过急。"

如果九月份之前不能就选举法改革达成共识，那么下一届联邦议院规模仍有可能会继续扩大。不过，正如斯图维所说的那样，"现在各方正就改革选举法展开严肃讨论，而且有了一些具体的建议。" 这也许就是希望所在。