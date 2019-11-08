联邦议院辩论德国是否应采用人脸识别技术

（德国之声中文网）目前，德国安全机构的数据库储藏有580多万张人脸图片，可资警方和海关使用。这是联邦政府在回答左翼党一名内政事务专家的询问时提供的信息。不过，联邦宪法保护局的库存图片并不对警方信息联盟的所有使用者公开。

内政部长尚有未解疑问

联邦议院就是否应在公共场合使用自动人脸识别技术展开了激烈争论。

一旦其照片在某个警察档案里储存的当事人被某个摄像头摄入，该系统就能实时自动辨认出他们。

自民党和绿党反对应用这一技术。自民党强调，在公共场合，公民应享有"匿名权"，而与此同时，该权益可在抵御危险和罪犯追踪的前提下加以限制。联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer，基社盟）也表示，将暂时放弃使用相关软件。他指出，还有问题尚需澄清。为此，他已指示把在车站和其它重要安全场所应用相关软件的条款从新的联邦警察法草案中删去了。

"极棒的侦缉手段"

在辩论中，由基民盟和基社盟组成的保守主义的政党联盟强烈呼吁使用自动人脸识别技术。联盟党议会党团内政事务发言人强调指出，守法公民本就无可担心，所摄图像只是与数据库内的刑事重犯和恐怖主义分子的照片作比较，从某种意义上讲，"它是有罪犯脸孔的罪犯数据"。

右翼民粹主义色彩浓厚的德国选项党的一名议员称，自动人脸识别技术乃是一种"极棒的侦缉手段"，因此，断不能不让安全机构获得这一追捕严重罪犯的利器。

德国在某些德铁车站试用人脸识别技术

该技术是否会出错？

社民党议员们则强调了这一技术的弱处。该党内政事务一名发言人警告说，在公共场合下，自动人脸识别技术"极易被蒙骗" ，作案人可以作假，普通公民却受到莫名其妙的监视。

自民党内政事务发言人警告说，每天都可能发生数以百计的错误。绿党议会党团一名副主席批评说，"这一技术还完全没有成熟，出错率极高"。左翼党议会党团副主席哈恩（André Hahn）要求发出叫停这一技术的明确信号。他称，否则，"公共场所实际上就只为侦缉而存在了"。

自动人脸识别现在便已可能

虽说，在德国广泛、普遍使用自动人脸识别技术暂不可能，但现在，这一技术已被允许在侦缉警察数据库中存档的特定人员时应用。据联邦政府提供的数字，2019年上半年，联邦刑事局人脸识别技术系统共收到23915个询问，联邦警察在这一时间段作了1200次调查，识别出219人。

去年，联邦刑事局测试了5家生产商提供的人脸识别技术系统。今年3月底前将发出研制一种新型系统的订单。相关新软件可使用于警察调查工作或识别工作。在联邦政府的答复中称，该系统的作用方式尚不为警方所知，不过，该系统将采用"机器习得方法"。