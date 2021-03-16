联邦议院评估报告: 办奥运无助于改善中国人权

（德国之声中文网）2008年的北京奥运会就曾引发过相关的讨论，国际奥委会当年支持北京举办奥运会的理由是，在中国举办奥运会，会促进中国的开放进程，进而也会使人权状况得到改善。然而，13年过去了，在人权人士看来，中国的人权状况非但没有改善，反而变得更为糟糕。上百万维吾尔人被投入所谓的再教育营，香港的自治地位被剥夺殆尽，异见人士遭到前所未有的残酷镇压。

有鉴于此，很多国家的政界和民间都已经出现了抵制北京冬奥会的强烈呼声。联邦议院学术委员会拟定的一份评估报告中，对2008年北京奥运会同中国人权状况的发展进行了分析。

评估报告称，当年所谓举办奥运会将促使中国改善人权的期盼，是非常缺乏事实依据的。“无论是国际奥委会和举办方签订的协定，还是中方的申请材料中，中国方面都没有就改善人权状况做出具体和有约束力的承诺。”双方只是表达了“一般性的保障、期待和希望。”

评估报告中写道：“中华人民共和国当前的人权局势充分说明，当年人权组织的判断更接近事实，中国在人权领域并没有出现自由化的发展趋势。”“而藏人和维吾尔的境况仍在不断恶化。”

评估报告最后问道：人们有什么理由要相信，2022年的冬奥会会产生同2008年奥运会不同的效果呢？毕竟中国的大环境并没有发生实质性的变化。联邦议院绿党党团人权事务发言人鲍泽参与了评估报告的起草工作，她对《南德意志报》表示：“当年听信中国主办方关于改善人权的不关痛痒的承诺，是非常幼稚的，也是不负责任的。中国的人权状况完全没有改善，反而变得更加糟糕了。”

美国已经有一些议员组织起来，发起抵制明年北京冬奥会的活动。德国绿党籍政治家鲍泽也表示，必须从政治层面上对北京冬奥会予以“蔑视”。她表示，任何政治姿态和访问活动，都只会给北京当权者脸上贴金，为其宣传攻势助阵。鲍泽呼吁政府代表和其他政界人员一定要远离北京冬奥会，以实际行动对中国违反国际法的行为予以强烈谴责。

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