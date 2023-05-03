联邦议院要求严格立法 限制前军职人员为"他国"效力

（德国之声中文网）《世界报》前不久报道称，中国方面一直在努力招募退役的联邦国防军官兵以及德国前情报人员，其中北约退役飞行员更是中方招募的重点对象。去年就曾有媒体报道称，中方曾招募英国空军现役及退役飞行员，让他们向中国空军飞行员传授有关西方战斗机的知识以及西方军机的各项"软肋"。英国国防部称，已经证实有大约三十名英国前飞行员曾为中方提供相关服务。

前不久，德国联邦议院管控委员会召开会议，要求严格立法，对敏感领域公务员退役后进入私营经济领域进行规范。德国国防部对《世界报》表示，目前有关各方正在研讨是否有必要对现行法规进行相应修正。 根据德国现行"军人法"，来自安全敏感领域的空军飞行员，如果在退役后五年内从事新的工作，方需申报。退役期满五年后则无需申报。

联邦宪法保卫局：对中国需要保持警惕

联邦宪法保卫局也对中国的海外招募行动提出警告。上周的一次讨论会上，宪法保卫局局长哈尔德旺（ Thomas Haldenwang）表示，中国情报机构的活动近来变得异常频繁，其中以获取"专业知识"为目的的活动尤为突出。哈尔德旺说："为了达到在政治、经济、军事和学术领域占据世界霸主的目标，北京为其间谍活动投入了大量的人力和财力。"

德国拟立法限制前军职人员前往第三国效力。图为联邦空军在进行飞行训练。

哈尔德旺表示，除了网络攻击之外，宪法保卫局也发现中国方面"加强了针对德国政界各领域的间谍活动。"他表示，俄罗斯也同样在努力对德国社会施加影响，但北京的行为却"更加隐秘，并具有长远的战略目标"。

此前曝光的英国飞行员为中方提供培训事件中，一所位于南非的飞行学校引起广泛关注：成立于2003年的南非试飞学院（Test Flying Academy of South Africa）就是主要服务于中国客户的。这所学校的官网上写道：试飞学校原本设址美国，但由于美国法律禁止同中国在该领域的合作，因此学校被迫关闭。

《世界报》掌握的情况显示，一名德国联邦军飞行员也曾在退役后前往南非试飞学院担任教职。这位曾在德国空军效力大约20年的前飞行员在一份专业期刊上撰文称，他2003年开始在南非向来自中国的直升机学员传授理论和实践课程。

（世界报，法兰克福评论报）

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