联邦议院立法禁止烟草广告

（德国之声中文网）争论已经数年之久的禁止烟草广告议案终于获得联邦议院的批准。就此，从明年开始，电影院播放的影片如果对18岁以下未成年人开放，影院就不得插播烟草广告。此外，除烟草专卖店之外的其他场合，也将禁止发放免费烟草样品。
2022年开始，则会全面禁止在户外张贴烟草广告，该禁令暂时只适用于传统的烟草产品。加热型烟草产品的户外广告从2023年开始禁止，而一年后，电子烟也将不得在户外进行广告宣传。不过，上述法规还需得到联邦参议院的批准。
联邦政府反毒品事务专员路德维希（ Daniela Ludwig）对德新社表示："在禁止烟草广告问题上，我们终于走上了正道。"长期以来，医学界一直在呼吁全面禁止烟草广告，以减少年轻人吸烟成瘾的诱惑。
联邦政府反毒品事务专员路德维希（ Daniela Ludwig）表示："在禁止烟草广告问题上，我们终于走上了正道。"
烟草工业："教育启蒙仍应是主流"
烟草工业则对上述禁令提出批评。烟草工业称，传统烟草对健康构成的风险并不相同，不应搞一刀切。而加热型烟草和电子烟对人体的伤害本来就要小得多。菲吕普·莫里斯烟草公司的女经理奥金（ Claudia Oeking）表示，今后仍应允许以"教育启蒙"方式向顾客阐明新型产品的利弊，以帮助吸烟者转向"健康危害较小的烟草产品。"
据估算，烟草工业每年在影院和户外投入的广告支出大约为一亿欧元。其中部分广告费归地方财政所有。比如公交车站的烟草广告。禁令发布后，地方政府将失去这一财政收入。
早在2016年，联邦内阁就批准了禁止烟草广告的立法草案
来之不易的烟草广告禁令
事实上，早在2016年，联邦内阁就批准了禁止烟草广告的立法草案，但该草案在联邦议院内一直未获批准。反对呼声主要来自联盟党议员。联盟党内部对政界是否应直接干预商务活动存在争议。但去年年底，联盟党放弃了反对立场，从而为本次立法铺平了道路。
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大荧幕中的著名吸烟者
吞云吐雾的坏男孩
詹姆斯·迪恩是整整一代人的偶像。在电影《无因的反叛》中，他手中的香烟象征着不愿被50年代守旧生活方式所束缚。他也因此成为好莱坞的第一个“坏男孩”。
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大荧幕中的著名吸烟者
无拘无束的侦探
在亨弗莱·鲍嘉所生活的时代中，没有人能比他更自在随性地吸烟了。他在《喷射的爱情》中饰演的私家侦探马罗形象深植人心，这部电影可能是历年来最伟大的一部犯罪片。他的烟卷是这部晦暗的黑色电影中唯一的光明。若非如此，鲍嘉不会成为令人无法忘怀的传奇。
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大荧幕中的著名吸烟者
品味非凡的女士
直至今日，《第凡内早餐》仍是60年代繁华景象的象征。而长斗烟则是电影中高礼帽和黑色小礼服的优雅配件。在奥黛丽·赫本的年代里，吸烟是上流社会的一个优雅嗜好，没有任何一场派对能少了烟卷。奥黛丽·赫本在剧中戴着华丽首饰、丝绸般的手套以及手持长斗烟的形象永远留在世人的记忆中。
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大荧幕中的著名吸烟者
烟不离手的老烟枪
无论是读报、开车、谈情说爱或追踪连环杀人犯，让-保罗·贝尔蒙多在电影中总是烟不离身，一根接一根地抽着香烟。每抽尽一根香烟，他就用烟尾点燃下一根烟。若缺少了这样的场景，观众也不会对他如此印象深刻。
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大荧幕中的著名吸烟者
优雅绅士
右手夹着烟，左手拿着枪，膝上坐着邦德女郎。这是肖恩·康纳利所扮演的特务007詹姆士·邦德所呈现的形象。2002年时就曾经有过一场关于邦德电影是否能为香烟厂牌打广告的大型辩论。
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大荧幕中的著名吸烟者
躁动的天才
神探歇洛克·福尔摩斯自1939年开始破解了一桩又一桩悬案。为了打发日常生活中的无聊时光，福尔摩斯喜好抽烟斗。照片中饰罗杰·摩尔所扮演的福尔摩斯。若剧中没有烟斗的存在，福尔摩斯就只能寻找其它嗜好了。
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大荧幕中的著名吸烟者
坏女孩
在歌舞片《油脂》中，奥莉维亚·纽顿-约翰所扮演的桑迪为了吸引男主角丹尼的注意，其闺密“粉红女士”们为她出了主意，让她改变形象身着黑色紧身衣，嘴里叼着烟。少了香烟的帮衬，这个角色就会像蛋糕上少了水果装饰般，缺少一点韵味。
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大荧幕中的著名吸烟者
黑帮老大的妻子
乌玛·瑟曼在《低俗小说》中饰演黑帮老大的妻子、吸毒成瘾的米亚·华勒斯。她在电影中如同丈夫的手下般经常随性地吞云吐雾。抽烟时有助于她更清楚地思考人生意义。乌玛·瑟曼手拿香烟的模样成为这部电影的经典画面。
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大荧幕中的著名吸烟者
罪恶之城
在黑暗暴力电影《罪恶之城》中，多数的主角都习惯抽着香烟，相当符合电影的阴暗氛围。罗莎里奥·道森饰演的盖尔是被暴力包围的老城里的领导者。这部电影呈现了40、50年代黑色电影中常见的“烟雾缭绕”的氛围。香烟为这部电影增添了神秘、冷峻的气氛。
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大荧幕中的著名吸烟者
吸烟的广告狂人
电影《广告狂人》在剧中重塑了60年代的生活方式，当然也包括香烟。事实上，根据加州的劳动法，电影拍摄时只能使用香料烟。
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大荧幕中的著名吸烟者
香烟变青草
许多电影中的英雄人物若是不吸烟，看起来会是什么样呢？比利时漫画家莫里斯创作的《幸运的路克》中，主人公西部牛仔路克是出名的快枪手，身手比自己的影子更快。完成工作后，路克喜欢犒赏自己抽根烟。自1998年开始，路克嘴里的香烟被青草取代，世界卫生组织还因此表扬了莫里斯。
作者: Elena Klein, Aaron Skiba