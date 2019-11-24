联邦议院立法禁止烟草广告

（德国之声中文网）争论已经数年之久的禁止烟草广告议案终于获得联邦议院的批准。就此，从明年开始，电影院播放的影片如果对18岁以下未成年人开放，影院就不得插播烟草广告。此外，除烟草专卖店之外的其他场合，也将禁止发放免费烟草样品。

2022年开始，则会全面禁止在户外张贴烟草广告，该禁令暂时只适用于传统的烟草产品。加热型烟草产品的户外广告从2023年开始禁止，而一年后，电子烟也将不得在户外进行广告宣传。不过，上述法规还需得到联邦参议院的批准。

联邦政府反毒品事务专员路德维希（ Daniela Ludwig）对德新社表示："在禁止烟草广告问题上，我们终于走上了正道。"长期以来，医学界一直在呼吁全面禁止烟草广告，以减少年轻人吸烟成瘾的诱惑。



联邦政府反毒品事务专员路德维希（ Daniela Ludwig）表示："在禁止烟草广告问题上，我们终于走上了正道。"



烟草工业："教育启蒙仍应是主流"

烟草工业则对上述禁令提出批评。烟草工业称，传统烟草对健康构成的风险并不相同，不应搞一刀切。而加热型烟草和电子烟对人体的伤害本来就要小得多。菲吕普·莫里斯烟草公司的女经理奥金（ Claudia Oeking）表示，今后仍应允许以"教育启蒙"方式向顾客阐明新型产品的利弊，以帮助吸烟者转向"健康危害较小的烟草产品。"



据估算，烟草工业每年在影院和户外投入的广告支出大约为一亿欧元。其中部分广告费归地方财政所有。比如公交车站的烟草广告。禁令发布后，地方政府将失去这一财政收入。



来之不易的烟草广告禁令

事实上，早在2016年，联邦内阁就批准了禁止烟草广告的立法草案，但该草案在联邦议院内一直未获批准。反对呼声主要来自联盟党议员。联盟党内部对政界是否应直接干预商务活动存在争议。但去年年底，联盟党放弃了反对立场，从而为本次立法铺平了道路。