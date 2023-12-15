联邦议院批准2023年度补充预算

（德国之声中文网）执政联盟经过历时数周的谈判，终于就叫停债务刹车和补充预算达成了共识。此前，联邦宪法法庭的一项裁决令执政联盟陷入了困境。宪法法庭裁定，用于新冠防疫的600亿欧元紧急贷款，不得被转移至气候基金，而该基金则是多项政府支出的来源。
2024年取暖和天然气价格将上涨
本周早些时候，德国总理肖尔茨及其红黄绿执政联盟还就2024年的财政预算达成共识，其中多项开支都将被大幅削减。
取暖和加油将变得更加昂贵。
为了为2023年财政预算获取资金，联邦议院同意从2024年起提升二氧化碳排放价格， 此举将使民众的加油和取暖费用变得更加昂贵。
每排放一吨二氧化碳的价格目前是30欧元，2024年起将涨至45欧元，而原定计划本来是每吨40欧元。每升汽油的价格也将因此提升大约4.5欧分。这一举措预计将可以令国家税收增加10亿欧元。
德国为何需要作补充预算？
为了应对宪法法庭裁决后出现的预算危机，联邦议院必须批准执政联盟关于再度暂停"债务刹车"机制的请求，因为只有这样，此前为民众提供的能源补贴才能得到落实。这已是联邦议院连续第四次叫停债务刹车。
德国在国家举债问题上一向相当谨慎。依照德国法律，只有在发生"超出国家管控范围，并严重影响国家财务状况"的自然灾害或紧急情况时才可以额外举债。
德国执政联盟以多种理由陈述了再度叫停"债务刹车"的合理性，其中包括俄乌战争引发的能源价格大幅上涨以及2021年德国西部洪灾后的重建努力。
按照新的预算计划，债务总额将高达706.1亿欧元，比债务刹车规定的上限多出了448亿欧元。
（德新社，路透社，法新社）
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纳税人的钱都去哪儿了?
50周年年鉴
德国纳税人协会发表了第50版关于税收浪费的黑皮书。书中举出了100个来自不同领域的千奇百怪的例子。其重点不是大型项目，而是大手大脚的小项目。俗话说得好，“小洞不补，大洞难堵”。
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总理府扩建
黑皮书中也有一个大项目：扩建总理府。根据最新的估计，该项目将花费7.77亿欧元，比预期多出约1.77亿。纳税人协会主席霍尔兹纳格尔（Reiner Holznagel）认为，即使这个价格也打不住，他担心情况会更糟：“我预测将接近10亿。”
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埃尔茂宫一掷千金
有朋自远方来，不亦乐乎，更何况是七国集团的国家元首和政府首脑。据德国纳税人协会统计，2022年6月，七国集团在巴伐利亚州埃尔茂宫（Schloss Elmau）的峰会花了纳税人约1.8亿欧元，比2015年的峰会多出约4500万欧元。 这可不是用通货膨胀就能解释的!
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在哥廷根赚一笔
税收浪费的一个典型例子是议会津贴和养老金。在哥廷根，一位只当了两年政府部门负责人的女士落选了。据纳税人协会称，截至2028年，她总共有权获得45万欧元的津贴。此外，她每月将领取超过5000欧元的养老金。
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只当官不干事
只当官不干事，谁说的！奥格斯堡市的一位负责建筑的官员称，2008年之前，他在城市规划办公室任职时累计加班超过4000小时，要求获得20万欧元加班费。纳税人协会不仅对该要求的法律基础表示质疑，也怀疑这样做是否符合道德规范。但奥格斯堡却以“个人数据保护”唯有拒绝回答纳税人协会的提问。
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慷慨补贴
在巴登-符腾堡州，电动车得到了慷慨的补贴--在纳税人协会眼里过于慷概了。除了现有的补贴计划外（其中包括联邦政府提供的每辆车6000欧元的补贴），每一个电动汽车车主还会得到额外的1000欧元，条件是他们的电动车拥有一个光伏发电系统。
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纳税人的钱都去哪儿了?
2.5亿沉入大海
据媒体报道，联邦国防军两艘新的“燃料运输船”将花费约8.7亿欧元。而据纳税人协会的数据，一艘类似的普通船只需要1.4至2.1亿欧元。纳税人协会指出，联邦国防军采购办公室先前估计的花费为5.7亿欧元，因此，可能浪费掉的税收总额为2.5亿欧元。
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纳税人的钱都去哪儿了?
昂贵的脚手架
总部设在美因茨市的新冠疫苗制造商Biontech给该市带来大量税收。可以说，美因茨市几乎是在钞票的海洋里游泳。这些钱当然应该花在该花的地方。该市成人教育中心2013年因资金缺乏没有修必要的“逃生楼梯”，而是搭起了用于逃生的脚手架。到目前为止，脚手架租金已经花了16.8万欧元。纳税者协会指出，用这些钱完全可以修一个真正的逃生楼梯了。
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纽约爱乐乐团闪亮登场
到佩内明德(Peenemuende)去有什么理由？梅克伦堡的人们想了想，认为可以做点儿什么！比如，花上办几个音乐节的钱邀请纽约爱乐乐团来演出——只需大约一百万就够了。你看，这不成了吗？
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给稀有蟾蜍修通道
在萨克森-安哈尔特州，连接高速公路A14和A9的路段本应在2018年完工，花费不到5200万欧元。但由于在该地区发现了一种濒临灭绝的大蒜蟾蜍（见图），所以现在将修几十条供蟾蜍通行的隧道，总花费将升至7500万欧元，而且也不会在2026年之前完工。
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臃肿的议会
谁应该对合理使用国家税收负责？当然是各州和各地方的政治家们。纳税人协会在黑皮书中多次指出，德国的州议会和联邦议会都过于臃肿，因此也过于昂贵。不过，比起中国或朝鲜，德国联邦议院的规模还是小巫见大巫。