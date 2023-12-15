联邦议院批准2023年度补充预算

（德国之声中文网）执政联盟经过历时数周的谈判，终于就叫停债务刹车和补充预算达成了共识。此前，联邦宪法法庭的一项裁决令执政联盟陷入了困境。宪法法庭裁定，用于新冠防疫的600亿欧元紧急贷款，不得被转移至气候基金，而该基金则是多项政府支出的来源。

2024年取暖和天然气价格将上涨

本周早些时候，德国总理肖尔茨及其红黄绿执政联盟还就2024年的财政预算达成共识，其中多项开支都将被大幅削减。

为了为2023年财政预算获取资金，联邦议院同意从2024年起提升二氧化碳排放价格， 此举将使民众的加油和取暖费用变得更加昂贵。

每排放一吨二氧化碳的价格目前是30欧元，2024年起将涨至45欧元，而原定计划本来是每吨40欧元。每升汽油的价格也将因此提升大约4.5欧分。这一举措预计将可以令国家税收增加10亿欧元。

德国为何需要作补充预算？

为了应对宪法法庭裁决后出现的预算危机，联邦议院必须批准执政联盟关于再度暂停"债务刹车"机制的请求，因为只有这样，此前为民众提供的能源补贴才能得到落实。这已是联邦议院连续第四次叫停债务刹车。

德国在国家举债问题上一向相当谨慎。依照德国法律，只有在发生"超出国家管控范围，并严重影响国家财务状况"的自然灾害或紧急情况时才可以额外举债。

德国执政联盟以多种理由陈述了再度叫停"债务刹车"的合理性，其中包括俄乌战争引发的能源价格大幅上涨以及2021年德国西部洪灾后的重建努力。

按照新的预算计划，债务总额将高达706.1亿欧元，比债务刹车规定的上限多出了448亿欧元。

（德新社，路透社，法新社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。