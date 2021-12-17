联邦议院座席调整 联盟党被迫“右转”

（德国之声中文网）从议院主席团的位置看过去，联邦议院大厅最左侧的位置传统上属于左翼党，而最右边则是右翼政党-德国选项党的固定区域。按照各政党的政治光谱安排他们各自就坐的区域，听起来很合乎逻辑。但问题在于，介入左翼党和选项党之间的中间区域应当如何安排呢？

过去四年当中，2017年重返议会的自民党一直被安排在右侧同选项党相邻的位置，当时自民党也曾提出抗议，但毕竟势单力薄，只好委曲求全。然而，现在情况不同了，自民党成了三党联合政府的一员，社民党、绿党和自民党希望能够相邻就坐，而此前坐在正中央的基民盟、基社盟党团则需要为此搬到右边紧挨选项党的位置。

联邦议院周四就三个联合执政伙伴调整座位的提案举行了表决，结果是左翼党支持，联盟党反对，选项党弃权，提案最终获得多数通过。表决前，议员们就此展开了激烈的辩论。联盟党团虽然全员出动，但已经无力回天。预计，工程队将在近日开始拆装座椅，以便一月10日下一次议院会议时，就可启动新的座次安排。

此次调整座位的计划，最先是由自民党提出的。新任联邦司法部长的自民党政治家布施曼（Marco Buschmann）表示："自民党来自社会中间力量，因此坐在议院中间位置理所当然。"

而基民盟基社盟则对调整座位顺序的计划提出强烈批评。基社盟政治家杜布林德（Alexander Dobrindt）表示，没有理由要将联邦议院的座次安排像旋转木马一样调来调去。基民盟基社盟议会党团代表团主席布林克豪斯（Ralph Brinkhaus ）周三表示："尊重是相互的，不是单行线。执政联盟本应当尊重联邦议院拥有七十年历史的座次安排，而不是仰仗多数派地位进行随心所欲的调整。"

绿党议院党团代表团总干事米哈里奇（Irene Mihalic）也对调整座位安排的计划进行了辩护。她对《莱茵邮报》表示："议院里的座位安排并不是一成不变的，看一看各州议会的情况就说明座位安排有很多种可能性。"

（德新社，德广联，明镜在线）

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