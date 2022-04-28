联邦议院以压倒性多数通过向乌克兰提供重型武器

（德国之声中文网）联邦议院周四（4月28日）就向乌克兰提供重型武器及复杂系统的表决中，执政三党同保守的联盟党一致投了赞同票，共586票。100票反对，7票弃权。这一表决结果标志了德国在援助乌克兰政策上做出重大转变，数周以来，联邦政府坚持不放行向乌克兰输送重型进攻性武器。

决议提到的武器包括防空系统、武装军车，以及向东欧北约成员国提供重型武器。它们的供应将持续不断，并加快运送的速度。

此外，德国还将向东欧地区增派兵员，提升北约在当地的存在。德国呼吁俄罗斯士兵放下武器，在德国或者其它欧盟国家寻求政治避难。

德国极右翼的选项党（AfD）集团投票反对这一动议。该党议会党团主席克鲁帕勒（Tino Chrupalla）称，该动议听起来像一份宣战书。他还批评认为，这份文件将延长乌克兰战争，"可能使我们成为核大战的参与者"。

德国左翼党也反对该提案。左翼党指出，肖尔茨总理不久前刚说过，向基辅提供重型武器将提升核大战的风险，左翼党议会党团主席巴持（Dietmar Bartsch）说，"每天换一个路线，实在让人跟不上，这个国家的许多人都有同感。"他还说，提供武器只能拖长战争期限。

肖尔茨所在的社民党一直拒绝向乌克兰输送重型武器。他本人没有参加周四的辩论，而是正在日本进行访问。社民党外交事务专家施密特（Nils Schmid）反驳反对党的指责，称动议坚持了两项原则：其一，德国不是战争方；第二，普京不能赢得这场战争。他说，向乌克兰输送武器旨在增强乌克兰的实力，帮助早日结束战争。

对于社民党领导的德国联邦政府在俄乌战争上表现出的犹豫不决，最新YouGov民调已反映出民众的不满情绪，目前45%的受访者对政府的优柔寡断不满意，37%的人认同政府的做法。

周四通过的决议向德国政府提出40点呼吁，其中第20条涉及中国。该条呼吁联邦政府向中国强调德国和欧盟的期待：放弃允许发动战争的立场，积极支持旨在停火的努力；所有致力于瓦解西方国家对俄罗斯制裁的努力，甚至向俄罗斯输送武器，都将引发经济以及人员制裁。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。