联邦议院人权委员会：中国人权律师状况更糟糕

（德国之声中文网）德国联邦议院人权委员会周三（5月18日）举行了闭门会议，听取中国人权现状报告。报告人来自德国外交部。他说，过去数年里，中国的人权律师受到来自国家的压力越来越大，他们的状况越来越糟。

这名报告人说，中国大约100名人权律师中，据悉超过三分之一的比例不是正被关押，就是被吊销了律师执照。律师协会也收到越来越严密的监督。他还谈到中国政府打压人权律师的多种数段，其中包括：直接逮捕、监视居住，以及对其家属威逼利诱等等。

德国政府正致力于提高自身的话语权。报告人透露，利用多种渠道，比如德中双边对话、国际多变框架声明，或者直接在社媒上发声，德国政府不断重复中国人权律师受到打压这一话题，让它获得更高的关注度。他承认，总体而言效果不大，但他表示，政府层面的努力仍然应该得到加强。

鉴于联合国人权专员巴切莱特（Michelle Bachelet）今年5月底将出访中国，这名报告人做出积极评价。他认为，虽然在当地不受干扰的谈话很难想象，但访华之后，联合国人权理事会搁置一年多的有关中国人权状况的报告将公布于众。

此外，在周三的讨论会上，在野的联盟党对德中人权对话的意义提出质疑；选项党建议停止对华发展援助。而主导德国外交部的绿党成员则认为，应该加强同中国在遵守人权领域的交流。

（来源：联邦议院新闻稿）

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