联邦议院为已故前议长朔伊布勒举行国葬

（德国之声中文网）联邦议院议长巴斯（Bärbel Bas）在其悼词中盛赞朔伊布勒 Wolfgang Schäuble是一位“完美的公仆”。巴斯说：“德国失去了一位伟大的民主政治家和国家领导人，欧洲失去了一位高瞻远瞩的思想家。”

巴斯回顾了朔伊布勒的历史性贡献，她说：“让我们回顾一下，他作为两德统一设计师所做出的贡献。朔伊布勒是一名完美的公仆。他一直身体力行的宗旨是：先是公职，后是个人。正因为如此，朔伊布勒最终获得了跨越党派的崇高威望。”



基民盟主席梅尔茨称赞朔伊布勒是一位“天才演说家和充满激情的议员”。“永远不言放弃以及对体育运动的热爱，是贯穿朔伊布勒一生的性格特点。”

德国前总理默克尔称曾担任内政部长和财政部长的朔伊布勒是“稳定、冷静和智慧的基石”。默克尔赞扬朔伊布勒，每当发生争执时，他总是向前看，总是将政治和国家放在首位。

法国总统马克龙也出席了国葬仪式，并以德语发表演说。马克龙盛赞朔伊布勒为战后德法和解和友谊所作出的贡献。

朔伊布勒于去年12月26日去世，享年81岁。他的葬礼已于一月初在其家乡城市奥芬堡举行。朔伊布勒于1972年以基民盟政治家身份成为联邦议员。在其长达半个世纪的政治生涯中，朔伊布勒先后担任过基民盟联邦议会党团代表团主席和多届联邦政府部长，2017年至2021年，朔伊布勒出任联邦议院主席。



（德新社，时代周报）

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