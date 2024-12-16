联邦议院不再信任肖尔茨 德国正式吹响大选的号角

为提前大选，必须解散议会，为此，议会必须投票表达对总理的不信任，推翻现政府。周一议会的表决结果也是肖尔茨希望得到的：与其无法执政，不如为大选下一赌注。

（德国之声中文网）周一（12月16日）德国联邦议院召开特别会议，对肖尔茨总理的信任进行投票。结果是，到场的717名议员中，207名投票信任肖尔茨，394票不信任，116票弃权。这个结果意味着，肖尔茨无法继续留在总理的位置上，交通灯政府正式解体，这一步为即将而来的大选铺平了道路。

之前，德国总理肖尔茨在联邦议院输掉信任投票没有任何悬念。反对党将一致表达对政府的不信任，肖尔茨本人为促成接下来的提前大选，也呼吁他所在的社民党议员投下不信任票，或者弃权。联邦议会的选举日已确定为2月23日。

根据德国宪法第67条，联邦议院可以通过"建设性不信任表决"推翻政府。该款的初衷是为了确保政府的稳定性，在反对派试图推翻政府时，必须同时推选出自己的总理人选，只有在他成功通过多数表决后才当选，这就是所谓的"建设性"，挑战者成功，新政府建立。

如果现任总理没有通过信任表决，总统将宣布解散议会从而为提前大选扫清障碍。此次议会表决是通向新政府的唯一途径。包括肖尔茨在内的德国总理中，有一些主动推动了非信任表决议程，旨在打破执政僵局，获得更大的民众基础，比如勃兰特在1972年成功尝试了一次解散政府后高票当选。

现任政府为什么散伙了？

肖尔茨总理在11月解除了推崇自由经济的自民党（FDP）党主席、联邦财政部长林德纳的职务，紧接着，属于该党的其他数名部长如联邦司法部长、联邦科研教育部长也宣布辞职，政府破裂，提前大选成为必然。按原计划，正常大选应该在今年9月份举行。

自民党是此前所谓交通灯联合政府中的最小的合作伙伴，其他两个政党分别是肖尔茨所属的社会民主党（SPD）和绿党。一般认为，联合政府的破裂源于几个月以来三党在如何对待联邦预算问题上，将他们的矛盾公开化，在各种场合相互指责，自民党坚决不在债务刹车机制问题上做出丁点让步，尤其在目前德国经济危机四伏的背景下，自民党的做法令人无法解释。

另一方面，自民党的挫败感增强，今年德国东部举行的三场州议会选举中，自民党获得的选票均在1%左右，不但进不了州议会，连基本的存在感也几乎全部消失了。自民党受到"必须改变现状"的压力，悄悄预备退出政府的方案，甚至将相关文件取名为"D Day"，即二战期间盟军登陆诺曼底的代号。

信任投票——它是什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

各大党12月份的民调情况

民调机构Insa的调查显示，社民党（17%）落后于由默茨领导的保守派反对党联盟阵营（31%）。看守总理肖尔茨表示，他不会在基民盟领导的内阁中担任任何职务。

民粹右翼政党德国选择党（AfD）在民调中的表现很强劲（20%），甚至可能成为议会中的第二大党。不过，AfD领导人魏德尔(Alice Weidel)虽然被该党推选成总理候选人，但不太可能当选总理，因为该党得不到绝对多数，而其他政党已表示不会与AfD政党组成联合政府。

根据目前的民调，绿党支持率为11%，而自民党有可能跨越不了进入联邦议院的5%的门槛。

同样低于门槛的还有左翼党，尽管该党可能远低于5%的总选票，但他们希望通过至少赢得三个选区的直接选票进入议会，将宝押在三名名望较高的老政客身上。

另一个新成立的左翼民粹主义的瓦根克内希特联盟（BSW， 8%）有望在2025年首次进入联邦议院。

(综合报道)

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