联邦经济部长：德国将改变对华政策 更优先重视人权

（德国之声中文网）多家国际媒体周二公布揭露新疆维族人权遭大规模侵犯的新证据“新疆警察档案”后，德国经济部长、副总理哈贝克（ Robert Habeck ）表示，德国正改变与中国打交道的方式，而且将更重视人权议题。

西方国家和人权团体指控新疆当局将维族人及其他少数民族关押在拘留营中，并对其施加酷刑。北京否认相关指控，并称所谓的再教育营是“职业技能教育培训中心”，是新疆采取的“预防性反恐和去极端化”举措。

德国巴伐利亚广播电台、《明镜周刊》、BBC等全球14家媒体机构周二公布了大量新疆公安系统外泄的数据，这些数据揭露关于维族人遭到大规模拘留以及新疆“再教育营”的新细节。据报道，这批内部文件和照片是由不具名黑客从公安电脑系统中窃取。

绿党籍的德国经济部长哈贝克在一份声明中表示，“长期以来很明显的，虽然中国是一个主要贸易伙伴，但也存在非常相关的问题，包括在尊重人权方面。”

他补充说，德国正多元化发展，减少对中国的依赖，并且将会密切审视有意在华投资的德国企业的申请，以排除供应链中的人权侵犯和强迫劳动。“在欧盟层面也是如此，政府对希望进入内部市场的中国竞争对手的补贴，也应该得到更密切的关注。”

路透社指出，哈贝克的声明与德国外长贝尔博克早些时候的发言，反映出德国如今对中国的立场比上届政府更强硬。

贝尔博克周二与中国外长王毅通话时便谈及“有关新疆人权受到严重侵犯的惊人报告和新证据”，呼吁对这些指控展开透明调查。她表示，德国致力于在全球范围内保护人权。

她也在推特上发文写道：“来自新疆的照片令人不安。它们证实了长期以来存在的问题：新疆正发生最严重的侵犯人权行为。在与我的中国同侪王毅的谈话中，我敦促做出澄清。”

与此同时，联邦政府人权专员阿穆茨贝格（Luise Amtsberg，绿党)在新疆文件公布后，要求德国政府改变对华政策。“我们的双边关系不能继续这样得过且过。”她周三对“德国网络编辑部”表示：“我们需要就我们对那些存在骇人人权记录的国家的经济依赖进行公开辩论。” 她指出，俄罗斯对乌克兰的侵略战争已经表明了这一点。

阿穆茨贝格认为，首先必须确保德国企业不购买强迫劳动下的产品，德国的《供应链法》已经提供了框架，但还需要在考虑联合国要求后加以改进。此外，在国际论坛上也要更果断地对抗中国。

她还呼吁联合国人权专员巴切莱特尽快公开关于新疆侵犯人权的报告。阿穆茨贝格表示，巴切莱特访问中国是正确的，“但必须标志着对这些指控进行调查的开端。特别是当我们都认为巴切莱特无法不受限制地访问时。”

德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）周三没有排除对中国采取进一步措施的可能性。他强调，德国对新疆的人权状况“非常关注”。

联合国人权高级专员巴切莱特本周正在中国进行为期六天的访问，并将造访新疆。但美国等西方国家担忧，巴切莱特可能被中国共产党作为公关工具，无法真正检视中国的人权状况。

（路透社、天主教通讯社）

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