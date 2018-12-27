 联邦政府持续停摆 47%民众归咎特朗普 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2018

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时政风云

联邦政府持续停摆 47%民众归咎特朗普

特朗普争取造墙经费，民主党坚决反对。 这个僵局预计会「跨年」进入明年一月。

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert | (Reuters/J. Roberts)

特朗普在圣诞节的时后曾经发推文抱怨自己一个人加班很孤单

(德国之声中文网) 因特朗普与民主党继续为美墨边境围墙预算案僵持不下，导致美国联邦政府持续停摆。 民调显示，大部分人认为特朗普需要为此负责。

根据路透社在12月21至25日做的在线问卷调查，47%受访者认为特朗普需要为政府停摆负责，另外33%的人则认为是民主党需要负责，7%的人归咎于共和党。

另一份问卷当中，有高达51%的人反对国会提拨预算建造围墙，只有35%的人赞成。

特朗普想要的美墨边境围墙预计耗资230亿美金。 特朗普要求用税收支付其中的50亿，遭到民主党员及部分共和党员反对。

僵局将持续至明年

与此同时，政府部门的预算案已经有两成在12月22日午夜到期。 虽然还有八成政府预算不受影响，但是许多公家单位必须关闭部分部门，宣布停止行政业务。

周四 (12月27日) 晚间白宫发声明为总统与执政团队抱屈，说他们在圣诞节假期时仍然留在华府，为了美墨边境安全、让政府恢复运作付出努力，并指控民主党应为此负责。 「民主党员宁可让我们的政府继续停摆下去，选择保护非法移民而非美国人民。 」

白宫发言人桑德斯周四说﹕「总统已经表达得很清楚，任何支持政府的预算案都一定要纳入边境安全。 」声明并未直接提到「围墙」二字。

联邦政府部分关闭的负面影响还没有浮上台面。 但是圣诞节假期过后，民众回到工作岗位，很可能就会体会到政府关闭带来的不便。 周四，公家机关已经陆续通知民众有哪些行政业务会受到影响。 国土安全局、农业部、司法部、商务部等部门已经宣布暂停某些较不核心的业务。

罗法/李芊(路透社、德新社)

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