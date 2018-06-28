 联邦政府屡屡出手 中资收购频频受阻 | 经济纵横 | DW | 27.07.2018

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经济纵横

联邦政府屡屡出手 中资收购频频受阻

联邦德国政府显然将首次动用否决权，阻止中资收购一德国企业。所涉企业为位于威斯特法伦的一家机械制造商。与此同时，中国国家电网的一项收购案也宣告“泡汤”。

Gebäude des Bundeswirtschaftsministeriums (Imago/Schöning)

柏林德国联邦经济部

（德国之声中文网）德国联邦政府显然有意否决一家德企出售给中国投资者的计划。《经济周报》（Wirtschaftswoche）援引政府圈内人士报道说，所涉企业是位于威斯特法伦地区阿伦镇（Ahlen）的机械设备制造商-莱菲尔德金属旋压机制造公司（Leifeld Metal Spinning）。

德新社报道说，做出这一决定的理由是，出售该企业有可能危及德国的公共秩序或安全。

《经济周报》指出，莱菲尔德是高强度材料领域的技术领先者，相关材料可用于航空航天业，也可用于核工业。该公司有员工约200人。莱菲尔德称，除在阿伦镇的总部外，在美国和中国上海分别设有子公司。

Logo Leifeld Metal Spinning

莱菲尔德是一家不为人所知的全球领先企业

官方未表态

主管相关事务的联邦经济部对多家通讯社表示，不对投资审核个案表明态度。《经济周报》援引政府圈内人士报道说，联邦内阁计划于8月1日作出决定。此前，该部进行了数月之久的审核。

联邦经济部称，一旦欧盟以外的投资方在一家德国境内企业的股权达到至少25%，并购案就将接受投资审查。

此时，经济部可以应并购企业申请或根据该部职责主动进行审查，以确认相关并购是否危及联邦德国的公共秩序或安全。去年7月，联邦内阁通过了一份相关法规。

今年5月，《商报》（Handelsblatt）就曾报道说，联邦政府有可能拒绝中资收购莱菲尔德。该报当时同样援引政府圈内人士报道说，该企业面临众多难题。

中国电网再次受挫

与此同时，中国一家国有康采恩收购德国电力输送系统运营商50Hertz的第二次努力亦告失利。根据联邦政府的授权，德国的国有复兴信贷银行（KfW）购下该电力运营企业待售的20%股权。

Mitarbeiter der 50Hertz Transmission GmbH in der Leitwarte in Brandenburg (Imago)

中资入股德国电网巨头50Hertz的计划未能实现

联邦德国经济部和拥有50Hertz多数股权的比利时运营商Elia周五（7月27日）作了这一通报。联邦经济部解释说，“出于安全政策考虑”，联邦政府“对保护敏感的能源基础设施有高度兴趣”，“民众和经济界均期待得到可靠的能源供应”。经济部指出，这是一个过渡解决方案—就远期而言，股权将继续出售。

今年春季，中国人进入这个德国电网运营商的计划首度泡汤：比利时运营商Elia而非中国国家电网（SGCC）购得50Hertz的更多股权，从而使自己的股权占有量达到80%。

不过，中国国家电网对剩余20%股权仍有兴趣；Elia现在则再度动用优先购买权，购得这20%股权，随后又立即将之转售给了德国复兴信贷银行。

  • Bild-Kombo Bayer Monsanto

    细数德国企业史上最大海外收购交易

    拜耳的创纪录之举

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  • Deutschland DaimlerChrysler Hauptversammlung Trennung von Daimler und Chrysler rückt näher

    细数德国企业史上最大海外收购交易

    戴姆勒与克莱斯勒合并

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  • Mannesmann

    细数德国企业史上最大海外收购交易

    曼内斯曼收购Orange

    1999年秋天，杜塞尔多夫电信公司曼内斯曼（Mannesmann）以353亿美元收购了英国 Orange电信 公司。之后不久，曼内斯曼又被英国电信巨擎沃达丰（Vodafone）以2030亿美元并购。

  • USA T-Mobile Logo in New York

    细数德国企业史上最大海外收购交易

    德国电信拿下VoiceStream

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  • Heidelberg Cement Werk Leimen

    细数德国企业史上最大海外收购交易

    海德堡水泥收购汉森建材

    德国海德堡水泥集团（Heidelberg Cement）于2007年斥资184亿美元收购了英国建材巨头汉森（Hanson），并由此成为世界上最大的骨料生产商，

  • Deutschland Merck-OLED-Produktion in Darmstadt

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    默克收购西格玛-奧德里奇

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  • Deutschland Essen Eon-Zentrale

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  • Bayer AG - Werk in Leverkusen

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    作者: Dirk Kaufmann/安静


凝炼/石涛（德广联）

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