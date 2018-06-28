联邦政府屡屡出手 中资收购频频受阻

（德国之声中文网）德国联邦政府显然有意否决一家德企出售给中国投资者的计划。《经济周报》（Wirtschaftswoche）援引政府圈内人士报道说，所涉企业是位于威斯特法伦地区阿伦镇（Ahlen）的机械设备制造商-莱菲尔德金属旋压机制造公司（Leifeld Metal Spinning）。

德新社报道说，做出这一决定的理由是，出售该企业有可能危及德国的公共秩序或安全。

《经济周报》指出，莱菲尔德是高强度材料领域的技术领先者，相关材料可用于航空航天业，也可用于核工业。该公司有员工约200人。莱菲尔德称，除在阿伦镇的总部外，在美国和中国上海分别设有子公司。

莱菲尔德是一家不为人所知的全球领先企业

官方未表态

主管相关事务的联邦经济部对多家通讯社表示，不对投资审核个案表明态度。《经济周报》援引政府圈内人士报道说，联邦内阁计划于8月1日作出决定。此前，该部进行了数月之久的审核。

联邦经济部称，一旦欧盟以外的投资方在一家德国境内企业的股权达到至少25%，并购案就将接受投资审查。

此时，经济部可以应并购企业申请或根据该部职责主动进行审查，以确认相关并购是否危及联邦德国的公共秩序或安全。去年7月，联邦内阁通过了一份相关法规。

今年5月，《商报》（Handelsblatt）就曾报道说，联邦政府有可能拒绝中资收购莱菲尔德。该报当时同样援引政府圈内人士报道说，该企业面临众多难题。

中国电网再次受挫

与此同时，中国一家国有康采恩收购德国电力输送系统运营商50Hertz的第二次努力亦告失利。根据联邦政府的授权，德国的国有复兴信贷银行（KfW）购下该电力运营企业待售的20%股权。

中资入股德国电网巨头50Hertz的计划未能实现

联邦德国经济部和拥有50Hertz多数股权的比利时运营商Elia周五（7月27日）作了这一通报。联邦经济部解释说，“出于安全政策考虑”，联邦政府“对保护敏感的能源基础设施有高度兴趣”，“民众和经济界均期待得到可靠的能源供应”。经济部指出，这是一个过渡解决方案—就远期而言，股权将继续出售。

今年春季，中国人进入这个德国电网运营商的计划首度泡汤：比利时运营商Elia而非中国国家电网（SGCC）购得50Hertz的更多股权，从而使自己的股权占有量达到80%。

不过，中国国家电网对剩余20%股权仍有兴趣；Elia现在则再度动用优先购买权，购得这20%股权，随后又立即将之转售给了德国复兴信贷银行。

细数德国企业史上最大海外收购交易 拜耳的创纪录之举 德国化工业巨头拜耳与美国种子生产商孟山都（Monsanto）在2017年9月签署了600多亿美元的并购协议，溢价幅度约为44%。这份协议在2018年3月21日得到了欧委会的通过。不过该交易还面临美国监管部门的批准。尽管如此，世界最大的种子及农业化工品制造商的轮廓已经清晰可见。伴随此次并购案的也有许多批评的声音，孟山都多年来在欧洲不得不因自己的转基因产品面对质疑。此外，孟山都还是除草剂草甘膦的生产商，这种化学物质被怀疑可能致癌。

细数德国企业史上最大海外收购交易 戴姆勒与克莱斯勒合并 总部位于斯图加特的汽车集团戴姆勒-奔驰汽车公司（Daimler Benz）曾于1998年斥资约405亿美元收购美国第三大汽车公司克莱斯勒（Chrysler）。联手9年后，双方又各奔东西。2007年，戴姆勒-克莱斯勒公司以74亿美元的价格，将克莱斯勒公司80.1% 的股份出售给美国瑟伯勒斯资本管理公司（Cerberus Capital Management）。目前克莱斯勒是菲亚特旗下的全资子公司。

细数德国企业史上最大海外收购交易 曼内斯曼收购Orange 1999年秋天，杜塞尔多夫电信公司曼内斯曼（Mannesmann）以353亿美元收购了英国 Orange电信 公司。之后不久，曼内斯曼又被英国电信巨擎沃达丰（Vodafone）以2030亿美元并购。

细数德国企业史上最大海外收购交易 德国电信拿下VoiceStream 2000年，德国电信以340亿美元收购美国移动运营商VoiceStream。德国电信的子公司T-Mobile USA的前身就是VoiceStream。该公司很长一段时间的经营状况都令总部担心不已，但是如今又重新开始盈利。T-Mobile USA目前是美国第三大移动运营商。

细数德国企业史上最大海外收购交易 海德堡水泥收购汉森建材 德国海德堡水泥集团（Heidelberg Cement）于2007年斥资184亿美元收购了英国建材巨头汉森（Hanson），并由此成为世界上最大的骨料生产商，

细数德国企业史上最大海外收购交易 默克收购西格玛-奧德里奇 2014年，总部位于达姆施塔特市(Darmstadt) 的德国制药与化工巨头默克以约164亿美元收购美国生物化学公司西格玛-奧德里奇（Sigma-Aldrich），这也是该公司历史上最大的一起收购。

细数德国企业史上最大海外收购交易 林德收购BOC 德国工业气体巨擘林德公司（Linde）于2006年以155亿美元收购英国同业布林氏氧气公司（BOC），成为全球工业气体市场的领头羊。

细数德国企业史上最大海外收购交易 Powergen归意昂 德国能源巨头意昂集团（Eon）于2001年以151亿美元收购英国电力公司Powergen。意昂借此收购得以涉足英国和美国市场。

细数德国企业史上最大海外收购交易 拜耳拿下默沙东保健业务 2014年，德国制药公司拜耳（Bayer）以142亿美元收购美国制药公司默沙东（Merck& Co Inc）旗下的消费保健部门，拜耳公司由此成为全球第二大非处方药及保健品供应商，仅次于美国的强生集团（Johnson & Johnson）。 作者: Dirk Kaufmann/安静



凝炼/石涛（德广联）