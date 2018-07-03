联邦政府内斗 德国民众不满

（德国之声中文网）根据周四公布的一项最新民调结果，由于执政联盟内部围绕难民危机爆发冲突，默克尔总理所领导的政府民意支持度下滑。名为“德国趋势”的民意调查显示，将近八成受访者表示对执政联盟的表现比较不满或非常不满，比6月份增加15%。只有21%的受访者表示他们对国家领导层的表现感到满意。

这一民调是公法媒体德国电视一台（ARD）委托进行。结果公布时，正值执政联盟因难民政策分歧而激烈争执数周之后。

民调结果同时显示，56%的民众认为政府的难民政策目前占据太多公共讨论空间。

周一晚间，默克尔同意加强边境检查，以阻止执政联盟因为内部反对力量而分崩离析。按照这份颇具争议的妥协方案，德国将在与奥地利边界设立中转中心，并拒绝此前曾在其他欧盟成员国登记的避难申请者入境。

政府内斗很受伤

从上个月开始的这场政府内斗导致默克尔民意支持度略有下滑，从50%落到48%。尽管如此，威胁如果不按照其想法加强难民管制便要辞职的内政部长泽霍费尔，其民调支持率大幅下滑16个百分点，目前仅在27%的水平。

三分之二的受访者表示，默克尔已经无法掌握她本人身兼党主席的基民盟，以及其巴伐利亚州姐妹党基社盟。而泽霍费尔正是基社盟党主席。

泽霍费尔和默克尔差点把政府斗垮

超过70%的选民认为，泽霍费尔的做法伤害了基社盟和基民盟的团结，55%的人则表示，政府内部有人批评默克尔的难民政策是一件好事。

超过60%的受访者表示支持设立中转中心，34%的人表示反对。

失去控制？

默克尔所领导的三党执政联盟上台仅一百天左右。去年9月大选之后，由于基民盟表现不佳，默克尔的地位受到大幅削弱。在经过为数数月的组阁谈判之后，才勉强与基社盟和社民党达成联合执政协议。

本次“德国趋势”民意调查与周二和周三两天进行，共访问1005名受访者，误差范围在1.4%到3.1%之间。

针对另一组1505受访者进行的调查显示，如果现在进行大选，基民盟/基社盟将获得30%的选票，比此前民调减少1%。社民党稳定维持在18%的水平。这一结果说明，三党将无法在新一次大选中获得足够席位组建多数政府。

采取反移民立场的德国选项党（AfD）支持率上升1%，支持达到16%。绿党也上升1%，达到14%。左翼党减少1%，现在支持率为9%。自民党维持在8%的水平。

石涛/叶宣（法新社，德新社，福音教通讯社）