联邦总统告诫人们不要蔑视民主

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier ）在贝尔维尤宫公园举行的公民聚会活动上发表讲话说："我们国家大多数人所拥护的开放社会不会否认阴暗面，而且会就阴暗面展开辩论。"施泰因迈尔强调，这个社会也必须允许公开提出批评和不同意见。

这位德国联邦总统表示，如果人们走上街头不仅是为举行抗议，而且也是为了展示民主与团结，这是好事情。作为对仇外骚乱事件的回应，多个著名乐队上周一（9月3日）在卡姆尼茨举行了一场免费音乐会，出席音乐会的民众多达65000人。

不要"诽谤"民主

谈到开姆尼茨发生的骚乱，联邦总统施泰因迈尔表示："我们经历了仇恨，甚至经历了在街头公然发生的暴力。"施泰因迈尔总统谴责对一些人进行威胁的行为，"原因仅仅是他们帮助无家可归者或者难民，或者仅仅是因为他们敢于站出来讲话。"联邦总统强调，我们的社会必须明确抵制这种威胁。

萨克森州州长克雷池莫（ Michael Kretschmer左二）在开姆尼茨事件后与联邦总统见面

施泰因迈尔还对当前辩论中对"系统"概念的运用提出严厉批评。他警告说，谁要求取消现有的体系，谁就应该回顾一下德国土地上首次出现的民主遭到蔑视所产生的后果。"他警告说，"不要将民主作为"系统"来诽谤。"联邦共和国是德国有史以来最自由和最民主的国家。

"体系"、"体系时代"和"体系党派"是魏玛共和国时期的纳粹宣传用语。他们以此来诋毁当时的民主政治机构并最终在1933年之后将其清除。德国选项党联邦主席高兰德（Alexander Gauland）前不久在接受一家报纸的采访时曾公开主张进行"和平革命"，反对"政治体系"和"默克尔体系"。

大约有4000积极参与社会活动的人士应邀出席在总统府花园举行的公民聚会活动。本年度聚会活动的伙伴国是意大利和萨克森州。萨克森州州长克雷池莫（ Michael Kretschmer）因此也出席了此次聚会活动。

李京慧/任琛 (德新社、法新社、基督教通讯社)