联邦快递真"悬了"！被中方指责"撒谎"

(德国之声中文网）"联邦快递，撒谎！"，很多中国民众在周五（7月26日）一早就收到了人民日报的这条推送。中国官媒报道称，有关部门近期"对联邦快递（中国）有限公司未按名址投递快件一案实施调查发现，联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系'误操作'的说法与事实不符"。报道还称，另发现联邦快递涉嫌"滞留逾百件涉华为公司进境快件"，并发现联邦快递还有其他违法违规线索。

包裹错送美国

华为在今年5月底表示，联邦快递在没有说明的情况下，将华为的两件包裹转移到美国，并试图将另外两件包裹也转运到美国，这让华为必须重新审视与这家美国快递公司的合作关系。华为当时向中国邮政监管部门提出了正式投诉。

对于包裹错送美国，联邦快递当时给予的回复是操作失误之下的"个别事件"。

鉴于这起事件发生在美国商务部公布"华为禁令"（将华为及其关联企业列入美方受出口管制的"实体清单"）后不久，错送包裹引发外界联想。

FedEx被列入"不可靠实体清单"？

作为对于美国"黑名单"的反制措施，中国政府也于5月底推出了"不可靠实体清单" ，对外国企业"不遵守市场规则、背离契约精神"的行为进行惩罚。当时，《环球时报》就详细报道了联邦快递"又搞错了"并"又道歉"的"事实"，并在该报推特账号上发帖称，联邦快递这回"悬了"，因屡屡"搞错"华为产品的投送地，非常可能要上中国的"不可靠实体清单"了。

当6月底被问及联邦快递是否会被中方列入"不可靠实体清单"时，中国外交部发言人耿爽表示，他本人虽不了解情况，但联邦快递在短时间内一再发生与华为有关的失误，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身的行为负责。

目前，"不可靠实体清单"的细节尚未公布。中国商务部周四（7月25日）称，该制度正在履行相关的程序，将于近期发布。

据路透社报道，针对中方的最新指责，联邦快递和华为目前都尚未表态。

其他纠纷

近期与华为发生纠纷的美国企业不仅仅是联邦快递。

中国官媒近日报道称，在华盛顿将华为列入"实体清单"后，美国代工厂"伟创力"（Flex Ltd.）扣押华为巨额物资。而华为在周四对路透社肯定了中国官媒的说法，表示"伟创力"曾在其中国代工厂扣押华为价值7亿元人民币的物资。

《人民日报》也在周五的微信公众号中发文，"竟然真有美国公司在中国对华为执法"，其中援引知情人士称，伟创力"过度解读了美国政府的出口管制法律法规，并以此为由'私自扣押'了华为货物长达1个多月之久"。

伟创力是全球著名代工厂，创立于美国硅谷，在全球30多个国家有据点，员工超20万人。该企业2013年在财富世界500强中排名第492位，营收仅次于郭台铭的鸿海科技集团（富士康）。