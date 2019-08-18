联邦快递又出事 飞行员在中国被拘

（德国之声中文网）联邦快递透露，这位名为霍恩(Todd A. Hohn)的飞行员已被释放，不过公司发言人表示不知道霍恩现在人在哪里。《华尔街日报》报道，霍恩被送到一家酒店，并被告知调查结束之前不能离开中国大陆。该媒体援引知情人士透露，这名前美国空军飞行员9月12日被发现行李中放了一只用于低压仿真气枪的非金属气枪弹后被捕。中国有关部门称霍恩非法携带弹药，已经展开犯罪调查。联邦快递的一名女发言人在一份发给美联社的声明中指出："我们正在与有关当局合作，以便进一步了解事情的始末。"

中国外交部周五证实了美国联邦快递飞行员被拘的事件。外交部发言人耿爽9月12日在例行记者会上表示，广州白云机场海关在一美籍出境旅客的行李中查获疑似气枪弹一盒，共681发。经查，该旅客为联邦快递的飞行员。9月11日，他曾作为联邦快递货机的副机长驾驶联邦快递的货机从广州入境，12日拟乘坐航班由广州离境前往香港。广州白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪，已对该名旅客采取拘传，取保候审的强制措施。9月13日，中方已经向美国驻广州总领馆进行了领事通报。目前，此案正在进一步侦办当中。

代表联邦快递飞行员的美国航空公司飞行员协会（ALPA）此前曾通知协会成员，不要就中国敏感问题在社交媒体上发表评论。

美国联邦快递之前就已经卷入中美贸易战的漩涡。今年早些时候，中国科技巨头华为指控联邦快递将两件原定送往华为亚洲办公室的包裹转送到美国，不久之后，在今年6月，联邦快递起诉美国商务部(Commerce Department)，希望停止美国商务部对货运公司施加新的进口禁令，取消对华为和其他公司的发货限制。

文木/石涛 (美联社，路透社）