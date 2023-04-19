 联邦宪法保护局加强对选项党青年组织的监控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2023

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新闻广角

联邦宪法保护局加强对选项党青年组织的监控

从2019年开始，"青年选项"就已被列为嫌疑对象，现在则升格为"定性右翼极端势力"的组织而受到监控。

Deutschland | AfD | Junge Alternative

（德国之声中文网）联邦宪法保护局过去四年当中，对德国选项党（AfD）下属青年组织 "青年选项"（Jungen Alternative，简称JA）进行了密切观察。那么，该组织是不是变得更加激进？他们会不会继续煽动针对移民和难民的仇恨？会不会宣传本土社会模式？以及他们会不会将有移民背景的德国公民视为二等公民？

 联邦宪法保护局对上述问题均予以了肯定的回答。也正因为如此，"青年选项"也就从涉嫌极右组织被升格为"定性极右组织"。

联邦宪法保护局局长哈尔德旺（ Thomas Haldenwang）在对上述决定做出解释时表示："他们在民众中有针对性地宣扬敌视和复仇思想，从而为以非和平手段对待他人奠定了了基础。"

联邦宪法保护局局长哈尔德旺

联邦宪法保护局局长哈尔德旺

同"青年选项"一道，同时被定性为具有极右倾向组织的还有"国家政治研究所"以及"百分之一协会"。对上述三个组织来说，他们今后将面临被当局以情报手段进行监控的风险，比如对相关人士及其电子通讯开展有针对性的监控。

 反民主的意识形态及纲领

尽管此前也有可能会对上述组织使用监控手段，但宪法保护局发布新的定性之后，对他们使用监控手段的可能性明显增高。哈尔德旺表示，宪法保护局的关注目标并不仅仅局限于使用暴力的极端势力，"也同样会针对那些长期传播反人类、反民主意识形态和纲领的团体。"

宪法保护局宣布将对上述三个组织加强监控时表示："上述组织的目标是排挤所谓的外来者，并试图使这一立场得到社会的认同。"从涉嫌到定性，而下一步也就是最后一级的制裁措施则是禁止。

禁止一个党派难度极大

联邦内政部此前曾多次尝试禁止某一个党派的活动，但这样做在法律上的难度极高。2017年，禁止德国国家民主党NPD的尝试最终就以失败告终。

尽管如此，对于德国选项党来说，其青年组织"青年选项"被定性为具有极右倾向的组织仍是一个警示信号。因为从2022年开始，选项党就已因涉嫌极右受到联邦宪法保护局的监控。选项党曾对此提起诉讼，但最终在科隆行政法庭败诉，而时任选项党主席的莫伊滕则在此前宣布退党。

选项党前主席莫伊滕

莫伊滕当时表示，2013年选项党建党之后，该党的专制主义色彩日趋明显，已经在很大程度上脱离了自由民主的土壤。莫伊滕对选项党的看法显然同宪法保护局高度吻合。

选项党前主席莫伊滕

选项党前主席莫伊滕

宪法保护局认为，选项党青年组织"青年选项"的危险度更高：因为该组织的言论和声明中，对民族认同的理解显然有悖德国基本法，显然是要将其他民族排除在外。

对穆斯林"一刀切"的评判

尤其对具有穆斯林背景的移民，上述组织予以总体性的负面评价：文化落后，倾向于犯罪和使用暴力，而这一切都源自于他们的原籍和宗教信仰。

除此之外，宪法保护局对"青年选项"的宪法忠诚度也表示高度质疑。在宪法保护局看来，"青年选项"对政治对手、对国家以及国家代表的诽谤与污蔑，都说明了这一点。宪法保护局表示，青年选项的目的，并不是就一件具体事务表达不同意见，而是对德国民主政体的总体蔑视。有鉴于此，从现在开始，德国选项党青年组织"青年选项"将以"定性极右组织"的名义接受更严格的监控。

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