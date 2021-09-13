 联邦大选：中国最希望拉舍特当选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2021

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时政风云

联邦大选：中国最希望拉舍特当选

联邦总理默克尔在16年任期内不断扩大德中政治和经济关系。中国领导层将默克尔视为最重要的欧洲政治盟友。分析家认为，中国会希望默克尔接班人是拉舍特或肖尔茨，以延续默克尔的对华温和路线。

Nürnberg, Bayern | Armin Laschet beim CSU Parteitag

（德国之声中文网）联邦大选后，中国领导层希望默克尔的路线能被延续下去。这意味着，相较于对中国持批评立场的绿党和自民党，他们更希望的是拉舍特或肖尔茨能执政。北京期望他们的对华政策至少在中期能有一定的连续性。 

经济研究机构“基尔世界经济学研究所”对德国各党派竞选纲领的一项研究评估指出，德国大选后，如果自民党或者绿党参与组阁、进入下届联邦政府，可能会使德国走上对中国更具对抗性的道路。根据这项研究，自民党和绿党不仅在其竞选纲领中对中国做出更鲜明表态，也比基民盟/基社盟和社民党方面明显更具批判性。这主要是涉及其在欧中投资协议、中企参与欧洲5G建设和人权方面的立场。

联盟党的总理候选人拉舍特本周在接受《商报》采访时被问及是否会延续默克尔对北京的温和路线。他当时就表示：“毋庸置疑的是：中国是制度对手，侵犯人权，不是民主国家。我们必须也将会持续对此做出批评。”但他也指出，“新冷战对我们是非常有害的”。拉舍特认为，欧洲必须正视这场竞争，在许多技术领域需要取得主导权。“欧洲需要创造自己的丝绸之路。” 

对中国而言，最糟糕的情况是绿党候选人贝尔博克胜选。绿党被中国视为是对其政策的明确批评者，自民党亦然。但专家认为，若自民党参与执政，最终可能会迫于压力向对中国友好的德国经济界低头。 

默克尔一直被中国视为是中国人的朋友，也是共产党领导层的朋友。尽管这位基民盟政治家在执政初期做了一件令北京极为反感的事情：她在总理府接待了被中国定性为分裂分子的西藏精神领袖达赖喇嘛。 

上海国际问题研究院（SIIS）研究院叶江表示：“我想强调，15年前默克尔刚上台时的中德关系经历了一个颠簸的时期。” 

他指出：“紧接着中德关系的辉煌时代开启了。根据马克思主义的分析，我认为政治决策永远取决于经济基本面。” 

很显然，中国领导层希望默克尔的接班人能延续和谐的双边关系。“前一段时间，绿党看起来很有可能在选举中胜出。这对德中关系会是一个坏消息。目前的情况则不是这样。无论最终是社民党的肖尔茨或基民盟的拉舍特赢得选举，德中关系都不会有太大的改变。” 

绿党和自民党都被中国认为是对华态度强硬的政党。两党的许多政治家在过去几年内多次批评中国人权状况，包括中国对香港自治权的侵蚀。中国数月前对绿党籍欧洲议员、欧洲议会对华关系代表团团长包瑞瀚（Reinhard Bütikofer）实施制裁。中国驻德大使也数次抱怨自民党籍联邦议员人权委员会主席延森（Gyde Jensen），后者不断批评中国对新疆人权的打压。 

观看视频 03:42

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上海国际问题研究院的叶江表示：“自民党在选战期间说了一些关于中国的丑话。”但他认为，自民党若执政将会改变政策。 

“随着自民党入主联邦政府，亲近该党的企业代表也会掌权。在这种情况下，我预计中国和德国的关系将会正常化，因为生意就是生意。中国作为最大的销售市场不能被忽略。” 

国际分析家的看法则基本一致。无论下一届联邦政府是是哪些政党组成，对华政策不会照旧。共产党领导层咄咄逼人的民族主义姿态、对领导人习近平的个人崇拜、中国对新疆少数民族的打压、香港民主受到侵蚀以及中国武力犯台的威胁，引起联邦议院中几乎所有政党日益尖锐的批评。 

（ARD等）

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