联邦参议院批准：失业福利提高，核电站运行延期

（德国之声中文网）在经过激烈辩论之后，德国联邦参议院于周五（11月26日）批准了延长三座核电站的运行期限、全面改革失业救济福利和其他重要法案。

随着这些法案生效成为法律，德国社会生活将会在2023年发生较大的改变。下面我们来看看几项主要的变化。

核电站运行延期

在联邦议院本月早些时候批准了三个核电站的延期运行后，联邦参议院也于周五签署了这一提案。

为了让德国有足够的电力度过冬天，这些核电站--伊萨二号（Isar 2）、内卡韦斯特海姆二号（Neckarwestheim 2）和埃姆斯兰（Emsland）--将继续运行至2023年4月。根据德国原本的核电退出计划，这些设施原本计划在今年年底关闭。

在德国面临严重的能源短缺之后，总理肖尔茨决定延长这些核电站的运行期限。俄罗斯入侵乌克兰遭到德国等欧洲国家强烈谴责，它随后停止了对德国的天然气供应。

肖尔茨领导的中左翼社民党（SPD）、环保主义政党绿党和支持自由市场的自民党（FDP）对延长核电站运行进行了激烈的辩论。

随着周五联邦参议院的批准，核电站延期将立即生效。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 德国第一座核反应堆 位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 “安全又可靠”的能源 1960年，位于巴伐利亚州美因河畔的卡尔市建成第一座用于民用目的的核能发电厂，随后反应堆功率更强大的核能发电厂在德国各地相继投入使用（图为1966年并网的Gundremmingen核电站）。那时，原子能普遍被视为既安全又可靠。1973年的石油危机更进一步推动了核能在德国的迅速发展。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 反核运动方兴未艾 由于一直无法找到万无一失的方法储存核废料，反对者开始对核能是否真是洁净能源提出质疑。1976年开始，在石荷州布罗克多夫（Brokdorf）核电站修建过程中，示威者多次同警方爆发冲突（摄于1981年）。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 核灾难的阴云 核电带来的危险也很快成为现实。1979年3月28日，位于美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了严重事故。1986年4月26日，位于苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站（图）的一个反应堆发生爆炸，造成有史以来最严重的核灾难。辐射云扩散至整个欧洲。这次事故对德国境内有关核能技术的讨论也带来了转折。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 绿党诞生 上世纪八十年代，一个新的政党-绿党在西德应运而生，其成员主要来自左翼人士、和平主义者、环保人士以及反核力量。1983年的大选后，绿党正式进入联邦议院。图为当时绿党的领军人物Gert Bastian、Petra Kelly、Otto Schily、Marieluise Beck-Oberdorf（左起）徒步行进到波恩联邦议院。反核是绿党的重点政治主张。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 一场悲剧，一个胜利 巴伐利亚州的瓦克斯多夫（Wackersdorf）镇建设核废料处理厂的计划，引发了严重的暴乱。冲突导致多名抗议者和一名警察丧生，数百人受伤。建厂计划最终在1989年被叫停，这也是德国环保运动取得的第一个重大胜利。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 长达数十年的“临时”储存点 德国北部下萨克森州的戈尔莱本（Gorleben）则成为反对核废料储存斗争的象征，该镇被指定暂时存放核废料，直到确定永久储存地点为止。第一批核废料于1995年4月24日运抵该镇。抗议者一再封锁道路、占据铁轨。图为2011年最后一批核废料到达戈尔莱本时，警察试图将活动人士从铁轨移开。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退出核能的时间表 2001年，施罗德总理领导下的社民党绿党中左翼联合政府同大型能源公司就逐步淘汰核能达成协议。德国境内19座核电站都被规定了运行时限，并要求2021年前关闭最后一座核电站。2010年，以默克尔总理为首的中右翼政府又推翻了退核协议。并决定延长核电站运行时限。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 默克尔的转向 2011年3月，地震和海啸灾害造成日本福岛核电站发生泄露事故，该事件对德国产生的影响，甚至超过了日本国内。作为资深物理学家，德国总理默克尔出人意料地改变了她在核能政策领域的一贯立场。默克尔突然宣布，德国的核电时代将在2022年底前被画上句号。2011年7月30日，德国联邦议院投票批准了这一决议。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 停止运行，告别风险 经过多年的激烈抗争之后，石荷州布罗克多夫核电站（图）在运行35年之后，终于在2021年成为历史。下萨克森州的格洛恩德（Grohnde）核电站也在运营37年后，停止发电。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 田园风光？ 昔日警察与反核人士大打出手的布洛克多夫核电站周围，现在羊儿吃草，一片祥和的田园景象。但核电在德国或许并未成为历史。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退核又走回头路？ 乌克兰战争爆发后，德国急于摆脱对俄罗斯的能源依赖，俄方的“断气”也让德国面临能源缺口。这使得本已铁板钉钉的退核政策重新引起争议。执政联盟中的自民党领导人林德纳（左）主张延长核电站运营时限，以便以核电取代来自俄罗斯的天然气。绿党经济部长哈贝克（右）已同意暂时保留德国南部两座核电站作为紧急储备至2023年春季。



失业福利改革

在联邦参议院签署了一项改革失业福利的妥协方案后，德国将进行一次重大的福利改革。

新的方案将于2023年1月1日生效，取代自2005年以来实施的、经常遭受批评的"哈茨四号"（Harz IV）失业福利制度。

在新的"国民金"（Bürgergeld）制度下，失业者将获得更高的福利和更好的职业技能培训。

肖尔茨政府的最初提议被基民盟和基社盟（CDU/CSU）的保守派议员拒绝。根据妥协方案，如果失业者被认为没有努力求职，那么在为期6个月的"信任期"内可以削减福利。

根据新的方案，那些领取福利的人也将在就业培训计划中获得更多支持，为长期就业做准备。这一变化也是为了缓解德国目前正在经历的技术工人短缺状况。

"这项改革是德国社会政策的一个里程碑。"肖尔茨周五在联邦参议员投票之后告诉《焦点》杂志，"这项改革把对未经培训的长期失业者的援助放在了首位和中心。"

根据立法程序，与所有联邦参议院批准的法案相同，这项措施仍然须由德国总统施泰因迈尔签署后才能生效。

越来越多德国人走进当铺

减免税收，提高儿童福利

通货膨胀对消费者造成了沉重的打击，联邦参议院也在周五批准了有关援助法案。

联邦参议院批准的一项法案将有助于根据通货膨胀调整工资收入。新措施将让人们避免因加薪而不得不支付更多的税金。

从2023年1月开始，儿童福利金也将提高，家庭中的每个孩子每月将获得250欧元的补助。

根据现行制度规定，家庭中的第一个和第二个孩子每月领取育儿金219欧元，第三个孩子每月领取225欧元，随后每增加一个孩子每月领取250欧元。

对租房者提供更多支持

联邦议院还批准了一项法律，旨在帮助租房者应对飞涨的暖气费用。

从2023年1月1日开始，租房者将不再独自承担暖气的取暖油和天然气费用，房东和业主也必须分担该项费用。

对于那些能效不高并产生高二氧化碳排放的建筑，房东--而不是租户--将需要支付更多的费用。

此外，更多低收入家庭的人将从政府获得住房补贴。根据新的法律，有资格获得这些福利的家庭数量将从目前的60万增加到140万。

（德新社、天主教通讯社、基督教通讯社）

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