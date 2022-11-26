联邦参议院批准：失业福利提高，核电站运行延期

德国联邦参议院于周五批准了失业福利改革方案，意味着自2005年以来实施、饱受争议的 “哈茨四号”失业福利制度将寿终正寝。同时，三座核电站的运行期限也将延长。
（德国之声中文网）在经过激烈辩论之后，德国联邦参议院于周五（11月26日）批准了延长三座核电站的运行期限、全面改革失业救济福利和其他重要法案。
随着这些法案生效成为法律，德国社会生活将会在2023年发生较大的改变。下面我们来看看几项主要的变化。
在联邦议院本月早些时候批准了三个核电站的延期运行后，联邦参议院也于周五签署了这一提案。
为了让德国有足够的电力度过冬天，这些核电站--伊萨二号（Isar 2）、内卡韦斯特海姆二号（Neckarwestheim 2）和埃姆斯兰（Emsland）--将继续运行至2023年4月。根据德国原本的核电退出计划，这些设施原本计划在今年年底关闭。
在德国面临严重的能源短缺之后，总理肖尔茨决定延长这些核电站的运行期限。俄罗斯入侵乌克兰遭到德国等欧洲国家强烈谴责，它随后停止了对德国的天然气供应。
肖尔茨领导的中左翼社民党（SPD）、环保主义政党绿党和支持自由市场的自民党（FDP）对延长核电站运行进行了激烈的辩论。
随着周五联邦参议院的批准，核电站延期将立即生效。
在联邦参议院签署了一项改革失业福利的妥协方案后，德国将进行一次重大的福利改革。
新的方案将于2023年1月1日生效，取代自2005年以来实施的、经常遭受批评的"哈茨四号"（Harz IV）失业福利制度。
在新的"国民金"（Bürgergeld）制度下，失业者将获得更高的福利和更好的职业技能培训。
肖尔茨政府的最初提议被基民盟和基社盟（CDU/CSU）的保守派议员拒绝。根据妥协方案，如果失业者被认为没有努力求职，那么在为期6个月的"信任期"内可以削减福利。
根据新的方案，那些领取福利的人也将在就业培训计划中获得更多支持，为长期就业做准备。这一变化也是为了缓解德国目前正在经历的技术工人短缺状况。
"这项改革是德国社会政策的一个里程碑。"肖尔茨周五在联邦参议员投票之后告诉《焦点》杂志，"这项改革把对未经培训的长期失业者的援助放在了首位和中心。"
根据立法程序，与所有联邦参议院批准的法案相同，这项措施仍然须由德国总统施泰因迈尔签署后才能生效。
通货膨胀对消费者造成了沉重的打击，联邦参议院也在周五批准了有关援助法案。
联邦参议院批准的一项法案将有助于根据通货膨胀调整工资收入。新措施将让人们避免因加薪而不得不支付更多的税金。
从2023年1月开始，儿童福利金也将提高，家庭中的每个孩子每月将获得250欧元的补助。
根据现行制度规定，家庭中的第一个和第二个孩子每月领取育儿金219欧元，第三个孩子每月领取225欧元，随后每增加一个孩子每月领取250欧元。
联邦议院还批准了一项法律，旨在帮助租房者应对飞涨的暖气费用。
从2023年1月1日开始，租房者将不再独自承担暖气的取暖油和天然气费用，房东和业主也必须分担该项费用。
对于那些能效不高并产生高二氧化碳排放的建筑，房东--而不是租户--将需要支付更多的费用。
此外，更多低收入家庭的人将从政府获得住房补贴。根据新的法律，有资格获得这些福利的家庭数量将从目前的60万增加到140万。
（德新社、天主教通讯社、基督教通讯社）
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