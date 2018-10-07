“联盟号”升空失败 两名宇航员成功紧急降落

（德国之声中文网）俄罗斯宇航员奥夫齐宁（Alexei Ovchinin）和来自美国航空航天局（NASA）的黑格（Nick Hague）按计划于当地时间周四14点40分从位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天中心搭载"联盟号"火箭升空。

他们原计划前往ISS国际空间站，6小时后与之对接。但火箭升空后几分钟后出现故障。

俄罗斯和美国航天部门官员称，两位宇航员在哈萨克斯坦境内紧急降落。搜救人员业已抵达着陆地点。国际文传电讯社援引圈内人士报道称，两名宇航员安全着陆，与中心恢复了联系，他们身体状况良好，无需接受紧急医疗救治。

俄罗斯新闻社则援引消息人士称，在此次联盟号事故后，俄罗斯已决定暂时停止所有载人航天计划。

俄罗斯宇航员奥夫齐宁2016年曾在ISS空间站工作过6个月，2013年加入美国航空航天局的黑格则是首次前往空间站。

叶宣/凝炼（美联社、路透社）