“联盟号”升空失败 两名宇航员成功紧急降落

（德国之声中文网）俄罗斯宇航员奥夫齐宁（Alexei Ovchinin）和来自美国航空航天局（NASA）的黑格（Nick Hague）按计划于当地时间周四14点40分从位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天中心搭载"联盟号"火箭升空。
他们原计划前往ISS国际空间站，6小时后与之对接。但火箭升空后几分钟后出现故障。
俄罗斯和美国航天部门官员称，两位宇航员在哈萨克斯坦境内紧急降落。搜救人员业已抵达着陆地点。国际文传电讯社援引圈内人士报道称，两名宇航员安全着陆，与中心恢复了联系，他们身体状况良好，无需接受紧急医疗救治。
俄罗斯新闻社则援引消息人士称，在此次联盟号事故后，俄罗斯已决定暂时停止所有载人航天计划。
俄罗斯宇航员奥夫齐宁2016年曾在ISS空间站工作过6个月，2013年加入美国航空航天局的黑格则是首次前往空间站。
叶宣/凝炼（美联社、路透社）
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
进入太空的第一个德国人
1978年8月26日，41岁的亚恩和苏联宇航员瓦列里·比克夫斯基（Valeri Bykowski）一起飞往礼炮6号（Saljut 6）空间站。两人在那里生活了7天零20小时。亚恩用光谱仪观察地球并进行了晶体材料试验。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
Holprige Landung
返回地面时，由于降落伞没有立即打开，太空飞船在落地时受剧烈震动，亚恩也因此背部受伤。此后，背部伤痛一直伴随着他，但他对此却不愿多说。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
英雄般的欢迎
返回后，亚恩在前东德受到了英雄般的欢迎。民众为之欢腾，前东德领导人也借此发出政治信号：不要小瞧我们！在太空飞行领域，前东德当时比西德领先数十年。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
前往西方的使者
亚恩不仅在前东德成为偶像级人物，社会统一党还派他前往西德，促进双边关系。1982年，亚恩在杜塞尔多夫和西德共产党青年团成员举行了会面。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
太空飞行依然令人神往
早在亚恩的太空之旅前,昔日的卡尔马克思城,今天的开姆尼茨就创建了宇航员中心——一个可以让孩子们在这里体验宇航员生活的技术博物馆。该馆建于1964年，最初是为了纪念加加林1961年进入太空。今天，该博物馆以西格蒙德·亚恩命名。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
家乡的航天展
在亚恩太空之旅的次年，其家乡莫根罗特—劳滕克朗茨（Morgenröthe-Rautenkranz）就举办了苏联与民主德国首次航天展，今天，这里常年举办德国航天展。亚恩也不时前来做客。2015年，他在这里发表了演讲并为大家签名。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
珍贵的合影
这样的机会不同寻常。2013年，所有在世的德国航天员共聚一堂，参加科隆"envihab医学航天中心的落成典礼。从1985年以来，亚恩一直致力于促进宇航员、航天员之间的交流，并参与了世界航天员协会的创立。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
热爱艺术
2013年，亚恩和俄罗斯宇航员阿纳托利•索洛维约夫（Anatoly Solovyev）一起在艾伯斯瓦尔德（Eberswalde）为苏联诗人、歌唱家弗拉基米尔·维索茨基（Vladimir Vysotsky）的浮雕揭幕。维索茨基不仅在俄罗斯深受欢迎，其犀利的语言风格也让他闻名于世。在前苏联时期，他是为数不多的敢于批评社会问题的人。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
家庭也很重要
两德统一后，亚恩为宇航员培训倾注了所有热忱，也在莫斯科的卫星城为欧洲航天局以及德国宇航中心担任咨询。退休后，他终于有时间陪陪孙子雅各布了。这张照片拍摄于2007年，如今雅各布已经长成了小伙子。
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西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人
跨越代际的使者
直到今天，亚恩仍然在向新一代的宇航员们传授经验，尤其是俄罗斯的宇航经验。2018年，在德国宇航员亚历山大·格斯特（ Alexander Gerst）飞往国际空间站前， 亚恩也参加了相关准备工作。
作者: Fabian Schmidt