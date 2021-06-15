联盟党竞选纲领：最大国际挑战来自中国

（德国之声中文网）德国联邦议院选举的竞选全面展开。执政的基民盟/基社盟（CDU/CSU，亦称联盟党）本周一也公布了竞选纲领。这份长度近140页的纲领涉及共10个政策领域，包括对外关系及欧盟政策、可持续发展与气候保护、社会公正与福利保障、数字化与技术创新、公共管理与建设规划等。

在开篇第一节有关国际关系的论述中，中国即占据了显著地位。文件称，世界正在经历一个“全球性的时代更替”，“亚洲的经济动力和中国的崛起正在改变国际力量格局”。文件没有具体点名地指出，人们正在经历一些“国际体系中的重要国家蔑视人权和国际法、破坏规则”。

联盟党认为，在德国的对外关系方面， “最大的外交和安全政策挑战如今来自中国。中国是竞争者、合作伙伴，但也是制度性对手” 。

文件指出：“中国有按照自己的设想影响并改变国际秩序的意愿，也逐渐有这样的权力诉求，而且已在通过所有手段来这样作。中国通过在科技和基础设施方面的投资对其它国家施加影响，使其在地缘政治上产生依赖性。”

因此联盟党建议，对中国采取“双重策略”：一方面在必要的情况，同美国及其它民主国家更密切协调，以更加一致的立场与中国抗衡，例如在知识产权保护、数据保护以及高技术保护方面；同时另一方面“希望在可能的领域寻求与中国合作”。

该党认为，“真正的伙伴关系只有在同等条件下公平竞争和和遵守对等原则的框架下才能实现”。为此欧盟需要有自己的对华战略。

此外，在涉及交通和基础设施建设方面的政策时，文件再次提到中国。“德国和欧洲需要对全球性挑战，例如中国的新丝绸之路倡议，拿出一个坚定、有力的答案。”

联盟党竞选纲领中提到的外交领域的另一个对手是俄罗斯。路透社的报道指出，与对中国相比，纲领中对俄罗斯的表述明显更具批评性，指责俄对北约盟国的公开威胁、网络攻击和假信息宣传战，因此“在欧盟和北约内部，我们既需要在政策上更加团结一致，也需要拥有可信的威慑力和承受能力，以应对这一挑战”。

在德国选民更关心的经济、环保、社会保障等内政议题上，联盟党列出的执政目标被归为三大核心内容：致力保持德国经济的可持续增长、推进气候保护、更均衡的社会保障。最重要的竞选主张包括：尽管本届政府为应对新冠疫情付出了巨额的公共支出，但联盟党拒绝提高税收；气候保护方面，德国应在2045年之前实现碳排放零和，成为一个“气候中和的工业国家”；采取更多措施，保障2030年之后养老金体系的稳定，包括引入“代际养老基金/个人账户”，为年轻一代积蓄资金。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。