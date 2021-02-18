联手对抗北京 美日印澳领导人线上磋商

(德国之声中文网) 白宫周二 (3月9日)宣布，美国总统拜登将于周五参加与日本、印度和澳大利亚领导人的在线会议。

路透社报导，为了应对中国日益增长的军事和经济力量，这是「四方安全对话」(Quad)第一次召开领导人会议。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）说：「四国的会议表明拜登对美国在印太地区盟友和伙伴的重视。」她说，四国预计将讨论全球社会面临的一系列问题，「从新冠疫情的威胁，到经济合作，当然还有气候危机」。

拜登政府承诺与盟友协商，共同讨论美国对中国政策的内容，因为这个世界上最大的两个经济体正在经历几十年来，双边关系的最低点。

一位高级政府官员对路透社表示，这是「四方安全对话」国家团结合作的重要信号，是将这个平台作为印太地区常规外交的一部份。他说，这次会议将持续约两个小时，并为下半年的面对面会晤打下基础。

他也提到，印度、澳大利亚和日本都在最近一段时间内「受到了中国的直接挑战」，并补充说，这次会晤旨在针对这个地区的「未来不同的愿景」 展开行动。

9日的会议将在美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀( Lloyd Austin)计划3月下旬访问日本和韩国之前几天举行。两人的访问将是拜登政府1月上任以来，美国外交政策和国防高官对亚洲盟友的首次访问。

北京「激活」四方安全对话

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison) 9日对四方国家的首次领导人会议表示欢迎，他说这次会议将重点讨论地区安全和气候变化问题。

他告诉记者：「这将是我们这个地区的一个历史性时刻，并发出了一个强烈的信息，即我们支持一个尊重主权、各自独立的印太地区。」

法新社报导，日本表示，菅义伟3月4日曾单独与莫迪通话，对中国「单方面试图改变东海和南海现状」，以及新疆和香港的状况表示警惕。

印度外交部则说，领导人将讨论「共同关心的地区和全球问题，并就维护自由、开放和包容的印太地区的实际合作领域交换意见」，也说，这次峰会还将涉及供应链、新兴和关键技术、海上安全和气候变化。

此外，印度已敦促其他四方成员投资其疫苗生产能力，以对抗中国不断扩大的疫苗外交。印度声明说，四方领导人将讨论正在进行的抗击疫情的努力，并探索 「合作的机会，以确保印太地区拥有安全、公平和负担得起的疫苗」。

路透社报导，一位美国高级官员说，会议计划宣布融资协议，以支持提高印度冠状病毒疫苗的生产能力。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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