 联手对抗北京 美日印澳领导人线上磋商 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

联手对抗北京 美日印澳领导人线上磋商

美日印澳组成的「四方安全对话」在2007年组成后一度沉寂，拜登上台后加强这个平台，作为印太战略重要的一环。

Militärmanöver Malabar

(德国之声中文网) 白宫周二 (3月9日)宣布，美国总统拜登将于周五参加与日本、印度和澳大利亚领导人的在线会议。

路透社报导，为了应对中国日益增长的军事和经济力量，这是「四方安全对话」(Quad)第一次召开领导人会议。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）说：「四国的会议表明拜登对美国在印太地区盟友和伙伴的重视。」她说，四国预计将讨论全球社会面临的一系列问题，「从新冠疫情的威胁，到经济合作，当然还有气候危机」。

拜登政府承诺与盟友协商，共同讨论美国对中国政策的内容，因为这个世界上最大的两个经济体正在经历几十年来，双边关系的最低点。

一位高级政府官员对路透社表示，这是「四方安全对话」国家团结合作的重要信号，是将这个平台作为印太地区常规外交的一部份。他说，这次会议将持续约两个小时，并为下半年的面对面会晤打下基础。

他也提到，印度、澳大利亚和日本都在最近一段时间内「受到了中国的直接挑战」，并补充说，这次会晤旨在针对这个地区的「未来不同的愿景」 展开行动。

9日的会议将在美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀( Lloyd Austin)计划3月下旬访问日本和韩国之前几天举行。两人的访问将是拜登政府1月上任以来，美国外交政策和国防高官对亚洲盟友的首次访问。

Symbolbild USA China Beziehungen

随着中国在亚洲和世界其他地区采取更强硬的外交政策，美国也正在寻求加强与关键盟友的关系。

DW.COM

美国政府官员9日透露，中美两国近期可能举行高层会晤，但白宫9日未证实双方是否将在阿拉斯加见面。与此同时，参议院期望4月通过对抗中国的法案。

根据路透社的计算，北京承诺通过出口和捐赠，为亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲提供至少4.63亿剂国产新冠疫苗。其他国家如何应对中国疫苗外交?

因应中国崛起势力，美国总统拜登上台後重启由美丶日丶澳丶印组成的「四方安全对话（Quad）」，四国本周四（2月18日）将举行线上视讯会谈。

习近平25日正式致电祝贺拜登当选美国总统，拜登团队表示感谢。同一天，中国官媒环球时报在一篇评论中，呼吁拜登放弃特朗普时期的抗中模式，找寻与中国合作的机会。

亚太15个国家签署自贸协定后，德语媒体的反应除了扼腕感慨中国势不可挡和欧洲不够给力，也有评论员看出了亚洲各国自觉和联合制衡中国的苗头。

北京「激活」四方安全对话

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison) 9日对四方国家的首次领导人会议表示欢迎，他说这次会议将重点讨论地区安全和气候变化问题。

他告诉记者：「这将是我们这个地区的一个历史性时刻，并发出了一个强烈的信息，即我们支持一个尊重主权、各自独立的印太地区。」

法新社报导，日本表示，菅义伟3月4日曾单独与莫迪通话，对中国「单方面试图改变东海和南海现状」，以及新疆和香港的状况表示警惕。

印度外交部则说，领导人将讨论「共同关心的地区和全球问题，并就维护自由、开放和包容的印太地区的实际合作领域交换意见」，也说，这次峰会还将涉及供应链、新兴和关键技术、海上安全和气候变化。

此外，印度已敦促其他四方成员投资其疫苗生产能力，以对抗中国不断扩大的疫苗外交。印度声明说，四方领导人将讨论正在进行的抗击疫情的努力，并探索 「合作的机会，以确保印太地区拥有安全、公平和负担得起的疫苗」。

路透社报导，一位美国高级官员说，会议计划宣布融资协议，以支持提高印度冠状病毒疫苗的生产能力。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Präsident Joe Biden

美国重启四方安全对话 周四举行线上会谈 18.02.2021

因应中国崛起势力，美国总统拜登上台後重启由美丶日丶澳丶印组成的「四方安全对话（Quad）」，四国本周四（2月18日）将举行线上视讯会谈。

USA Washington | Münchner Sicherheitskonferenz | Joe Biden

记者手记：在美华人如何看拜登新政府？ 07.03.2021

在美华人对于前总统特朗普的讨论度直线下降，如今更关注拜登新政府的政策，尤其是拜登旨在打击对亚裔人士的种族歧视行政令。生活在德州的德国之声记者记述了不少亚裔人士在疫情期间受到歧视的经历，以及在美华人对于新政府的看法。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

皮尤：九成美国人视中国为竞争者或敌手 04.03.2021

皮尤中心的最新调查显示，48%的美国民众认为，限制中国的影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。与此同时，对于中国人权政策的忧虑增加。

广告

评论分析

Taiwan Taipei | Frau mit Kind geht an Fernseher vorbei: Ansprache Xi Jingping

专访：“中国婚育率降低是一种非正式抗议” 

中国女性的角色变迁、现实问题和社会矛盾……专门研究中国政治与社会的德国知名汉学家王海（Thomas Heberer）阐述了他的观察。  