联手东盟力抗美国 中国续推南海凖则

(德国之声中文网) 中国国务院总理李克强周二(11月13日)在新加坡东盟峰会上表示，北京方面希望就有争议的南海行为凖则与东南亚国家进行磋商，并在三年内完成。他说，这样的协议有助于加强自由贸易。

李克强说:「中国希望南海行为凖则 (COC)磋商在三年后完成，以便有助于南海的持久和平与稳定。中国和东盟国家将在这一过程中受益，也将有利于自由贸易，继续为其他各方的利益服务。」

中国和10个成员国的东南亚国家联盟在8月商定了一份工作文件，以继续就南海行为准则进行长期谈判。但美国对北京日益增长的南海行动持续施加压力。

一些东盟成员国和中国对海洋中的岛屿有重叠主张。南海是世界上最繁忙的水道之一。多年来，周边国家一直在讨论是否订定协议，以防止纠纷升级。

上周，美国国务卿蓬佩奥和国防部长马蒂斯敦促中国停止南海军事化，并派遣美国军舰靠近北京声称有主权的岛屿。

李克强也强调，中国希望在相互尊重和信任的基础上就与美国持续存在的贸易争端达成协议。他说:「任何贸易战中都没有赢家。」

全球最大贸易协议还谈不拢

中国主导的全球最大贸易协议未能谈拢，被推迟到明年。新加坡东盟峰会上，亚太区的贸易部长未能就的主要贸易条款达成一致意见。

没有美国的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）覆盖全球一半人口，欲与美国总统特朗普的「美国优先」抗衡。这也是中国在中美贸易战下的应对方式。

中国总理李克强在新加坡与东南亚和世界各国领导人聚会期间推动这项协议。但贸易外交官周一(11月12日)晚间表示，包括中国，日本，印度和东南亚国家联盟（ASEAN）在内的10个成员国为主的16国协议谈判将持续到2019年。

新西兰贸易和出口增长国务大臣奥康纳 (Damien O'Connor)周一晚间对记者说:「我们取得了重大进展，但并不是最终结论。不过我们对此感到非常满意，正朝着正确的方向前进，希望明年能够做出结论。」

印度担忧市场开放，尤其是对中国企业。这一直是近５年来谈判的关键点。

印度贸易部长普拉布胡 (Suresh Prabhu)告诉记者:「我方敦促采取谨慎和耐心的方式进行谈判，以确保每个国家都能从中受益。」

印度，泰国和印度尼西亚即将在明年年初举行大选。这也使得这项协议的时间表出现变化。但根据法新社所见的RCEP声明，谈判将在明年结束，并指出，「鉴于当前全球经济面临的阻力，达成协议有其紧迫性」。

美国总统特朗普撤出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）后，与其竞争的RCEP备受关注。没有了华盛顿，TPP换成了《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），RCEP也取而代之变成世界上最大的贸易协议。然而，在就业和环境保护等领域，北京支持的协议远没有TPP那么积极。

东盟峰会于周二下午正式开幕，讨论贸易、海上争端和罗兴亚危机。

夏立民/杨威廉 (法新社、路透社)