联大高票通过决议 力挺巴勒斯坦入联

（德国之声中文网）据联合国新闻网站消息，联合国大会周五（5月10日）召开第十届紧急特别会议，以压倒性的多数通过决议，认定巴勒斯坦国符合《联合国宪章》规定的联合国会员国资格，应被接纳为联合国会员国。

巴勒斯坦目前在联合国享有非会员的常驻观察员地位；要获得正式会员资格，则需要安理会批准入联申请。而安理会15个理事国中至少有9个投赞成票，并且5个常任理事国（中国、法国、俄罗斯、英国和美国）没有任何一个投反对票，才能通过任何接纳新会员的建议。

2011年9月，巴勒斯坦提交入联申请。当时由于美国在此问题上的强硬立场，巴勒斯坦暂停了申请。上个月，应巴勒斯坦的请求，安理会时隔13年再次审议了巴勒斯坦入联申请，就一份允许巴勒斯坦作为正式会员国加入联合国的决议草案进行了表决，结果获得12个赞成票。常任理事国美国行使了否决权，草案因此未获通过。英国和瑞士投了弃权票。

联大本周五通过的决议对安理会一个常任理事国一票否决巴勒斯坦入联申请表示“深为遗憾和关切”，建议安理会重新从有利角度审议巴勒斯坦入联申请。决议还赋予巴勒斯坦从今年9月联大第79届会议开幕以后，在参加联合国会议时的一系列权利和特权，包括其坐席安排和在发言名单上的顺序。

在联大周五的投票中，中国、法国、俄罗斯等143国投了赞成票，美国、以色列等9国投了反对票，德国、英国、乌克兰等25国弃权。

美国预计将会再次行使安理会常任理事国的一票否决权 图像来源: Yuki Iwamura/AP/picture alliance

美国解释反对原因

美国常驻联合国副代表伍德（Robert Wood）就周五的反对票解释道，这并不表示美国反对巴勒斯坦建国。 他表示，美国一直非常明确地表示支持巴勒斯坦建国，并希望取得有意义的进展。美国之所以投下反对票，是因为认为只能通过双方的直接谈判才能实现巴勒斯坦建国。

美国被外界认为是以色列的最亲密盟友。伍德在发言中补充道：“没有其他方法可以保证以色列作为一个民主犹太国家的安全和未来。也没有其他方法能保证巴勒斯坦人在自己的国家和平、有尊严地生活。” 伍德指出：“这项决议并没有解决4月份在安理会上提出的对巴勒斯坦入联申请的关切。如果安理会因这项决议而重新审议巴勒斯坦入联申请，结果还是相似的。”这意味着，美国预计将会再次使用安理会常任理事国的一票否决权。

以色列代表绞碎《联合国宪章》

如果巴勒斯坦成为正式会员国，这将有效地承认巴勒斯坦建国，而以色列一直在努力阻止这一切的发生。以色列常驻联合国代表埃尔丹（Gild Erdan）周五就投票结果表示，希特勒上台后，纳粹试图消灭犹太人和所有他们认为是次等人类的人，但正义的力量使得世界重归和平，联合国的成立就是为了确保这种暴政不再抬头。 埃尔丹说：“今天，你们正在做相反的事情。你们在欢迎一个恐怖国家加入联合国。你们向现代纳粹主义开放了联合国的大门。这让我感到恶心。”

埃尔丹表示，恐怖组织哈马斯控制着加沙，并占领了约旦河西岸的一些地区。他指出，联合国正在姑息“凶残的独裁者”，并破坏《联合国宪章》。这一天将被载入史册。 他还使用了一个便携式电动碎纸机，在现场粉碎了《联合国宪章》小册子的封面。

中国代表批评美国

中国常驻联合国代表傅聪在周五的发言中表示，中方支持安理会重审巴勒斯坦加入联合国的申请。傅聪指出，令人遗憾的是，巴勒斯坦成为联合国正式会员国的申请，于4月18日被美国在安理会无情否决。美国在巴以问题上一再行使否决权，无理阻挠国际社会为解决巴勒斯坦长期遭受历史不公所作出的努力，不符合一个负责任大国的担当。

傅聪补充道，中国支持安理会根据联大决议的要求重新尽快重新审议巴勒斯坦国的申请，期待有关国家对此不要再继续拖延，设置障碍。 这名中国常驻联合国代表强调，决议对巴勒斯坦国参与联合国活动和有关会议做出进一步安排，赋予巴勒斯坦国新的权利和特权，是在无可奈何、别无选择的情况下的特殊安排。中方相信，有关安排不会是永久的，总有一天巴勒斯坦国将成为联合国正式会员国，将在联合国同其他会员国一样，享有充分平等的权利。

两国方案 能化解以巴争端吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

有关巴勒斯坦国家地位的争议

截至目前，所有国家在加入联合国之前都已被认为是国际公认的国家。而巴勒斯坦的国家定位问题一直备受争议。当前的以哈冲突再次将这一问题推到了风口浪尖。2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰激进组织哈马斯针对以色列发动恐怖袭击，此后以色列对哈马斯宣战，这场战争已造成超过34000人死亡。被美国、欧盟和其他国家视为恐怖组织的哈马斯自2007年以来一直统治着加沙地带。约旦河西岸部分地区则由巴勒斯坦权力机构管理。加沙地带与约旦河西岸是巴勒斯坦难民及其后裔的主要居住地。巴勒斯坦人长期以来一直希望在这两个地区建立一个独立的主权国家。

据路透社报道，欧洲联盟外交最高负责人博雷利（Josep Borrell）在联合国大会表决前表示，西班牙、爱尔兰与斯洛文尼亚将于5月21日同时正式承认巴勒斯坦国。博雷利认为：“这是一个具有政治意义的象征性举动。它不仅是对一个国家的承认，也是对这个国家存在意愿的承认。”他还补充道，比利时和其他国家也可能会效仿。自1988年以来，193个联合国会员国中已有139个承认巴勒斯坦国。



(联合国官网，路透社，美联社）



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。