联大压倒性多数称俄罗斯在乌克兰公投为非法

（德国之声中文网）联合国大会周三（10月12日）以压倒性优势谴责俄罗斯企图吞并乌克兰的4个地区。

包括193个成员国的联合国大会投票结果显示，143个国家赞成“称莫斯科的行为是非法”。只有4个国家与俄罗斯一起投票反对该决议，它们是叙利亚、尼加拉瓜、朝鲜和白俄罗斯。35个国家投了弃权票，其中19个来自非洲，包括南非。中国和印度、巴基斯坦和古巴也投了弃权票。其余国家没有参加投票。

路透社报道指出，联大通过该决议进一步加深了俄罗斯的国际孤立。联大决议虽然反映国际舆论，但不像安理会决议具有国际法上的约束性。9月底，联合国安理会15个成员国就一项类似的决议举行投票，但被俄罗斯否决。

乌克兰总统泽连斯基在推特上表示，他 “感谢支持历史性的#UNGA决议的143个国家”，俄罗斯吞并企图毫无价值”。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vassily Nebenzia）在本次表决前发言称，这份决议是一份“政治化及公开挑衅的文件”，他还补充说，它 “可能破坏任何致力于外交解决危机的努力”。在表决前，俄罗斯大使希望闭门投票，但被拒绝。

上月，俄罗斯在占领的乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热4州举行“全民公投”，之后普京签署法令正式将其吞并。这场公投被乌克兰政府和西方国家称为“可耻公投”。

联合国周三的表决令人想起2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后发生的类似情况。联大当时也举行投票，结果是100票赞成、11票反对、58票弃权，通过一项宣布克里米亚公投无效的决议。

与2014年的结果相比，本次反对俄罗斯在占领区举行公投的一方多了几十个国家，也比入侵乌克兰一周后联大141个国家投票谴责俄罗斯、要求其撤军的表决结果更好。这一结果同美国和其他西方国家在表决前游说不无关系。

本次表决结束后，美国驻联合国大使格林菲尔德（ Linda Thomas-Greenfield）对记者说，“在世界人民以及联合国眼里，乌克兰的边界仍然是原来的边界”。许多国家的代表在发言中要求通过谈判结束战争。欧盟驻联大代表斯科格（Olof Skoog）称和平解决乌克兰危机 "非常重要"，他强调，但它必须建立在乌克兰领土完整的基础上。

(路透社、美联社等)



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。