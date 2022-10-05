联大压倒性多数称俄罗斯在乌克兰公投为非法

9月底联合国安理会旨在谴责俄罗斯在乌克兰占领地区举行公投的决议被莫斯科否决后，该决议在联合国大会再次表决。联大压倒性多数谴责俄罗斯的行径，中国投了弃权票。
（德国之声中文网）联合国大会周三（10月12日）以压倒性优势谴责俄罗斯企图吞并乌克兰的4个地区。
包括193个成员国的联合国大会投票结果显示，143个国家赞成“称莫斯科的行为是非法”。只有4个国家与俄罗斯一起投票反对该决议，它们是叙利亚、尼加拉瓜、朝鲜和白俄罗斯。35个国家投了弃权票，其中19个来自非洲，包括南非。中国和印度、巴基斯坦和古巴也投了弃权票。其余国家没有参加投票。
路透社报道指出，联大通过该决议进一步加深了俄罗斯的国际孤立。联大决议虽然反映国际舆论，但不像安理会决议具有国际法上的约束性。9月底，联合国安理会15个成员国就一项类似的决议举行投票，但被俄罗斯否决。
乌克兰总统泽连斯基在推特上表示，他 “感谢支持历史性的#UNGA决议的143个国家”，俄罗斯吞并企图毫无价值”。
俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vassily Nebenzia）在本次表决前发言称，这份决议是一份“政治化及公开挑衅的文件”，他还补充说，它 “可能破坏任何致力于外交解决危机的努力”。在表决前，俄罗斯大使希望闭门投票，但被拒绝。
上月，俄罗斯在占领的乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热4州举行“全民公投”，之后普京签署法令正式将其吞并。这场公投被乌克兰政府和西方国家称为“可耻公投”。
联合国周三的表决令人想起2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后发生的类似情况。联大当时也举行投票，结果是100票赞成、11票反对、58票弃权，通过一项宣布克里米亚公投无效的决议。
与2014年的结果相比，本次反对俄罗斯在占领区举行公投的一方多了几十个国家，也比入侵乌克兰一周后联大141个国家投票谴责俄罗斯、要求其撤军的表决结果更好。这一结果同美国和其他西方国家在表决前游说不无关系。
本次表决结束后，美国驻联合国大使格林菲尔德（ Linda Thomas-Greenfield）对记者说，“在世界人民以及联合国眼里，乌克兰的边界仍然是原来的边界”。许多国家的代表在发言中要求通过谈判结束战争。欧盟驻联大代表斯科格（Olof Skoog）称和平解决乌克兰危机 "非常重要"，他强调，但它必须建立在乌克兰领土完整的基础上。
(路透社、美联社等)
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