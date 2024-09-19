联大决议：以色列一年内结束对巴勒斯坦占领

联合国大会以压倒性多数票通过决议，要求以色列在一年内结束对巴勒斯坦领土的占领。此前以色列忽视了国际法院的意见，预计也将忽视联合国大会通过的这项决议。

（德国之声中文网）周三（9月19日），联合国大会以压倒性多数票通过决议，要求以色列在一年内结束对巴勒斯坦领土的占领。

该决议以 124 票赞成、14 票反对和 43 票弃权的记录表决结果，要求以色列遵守国际法并撤出其军队，立即停止所有新的定居点活动，从被占领土上撤出所有定居者，并拆除其在被占领的约旦河西岸修建的部分隔离墙。

联合国大会是由193个成员国组成的最大联合国机构。包括德国在内的43个国家就这一决议草案投了弃权票。

以色列和美国以及其他12个国家投了反对票。

今年7月，设在海牙的国际法院发表的咨询意见认为，以色列在巴勒斯坦被占领土的继续存在 "是非法的"，"所有国家都有义务不承认 "以色列长达数十年的占领。

以色列忽视了国际法院的意见。对于联合国大会通过的这项决议，预计以色列也会如此对待。

与之前的类似情景一样，欧洲各国在此次投票中立场分裂。法国、葡萄牙、马耳他、比利时、西班牙和挪威投了赞成票，而德国、瑞典、意大利、英国、奥地利和荷兰等国投了弃权票。捷克共和国和匈牙利投了反对票。

巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯对该决议表示欢迎，并敦促世界各国采取措施，迫使以色列遵守该决议。

以色列忽视了国际法院的意见。对于联合国大会通过的这项决议，预计以色列也会如此对待。 图像来源: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/picture-alliance

另一方面，以色列外交部抨击了该项决议，指责其没有提及巴勒斯坦恐怖袭击，包括去年10月7日由恐怖组织哈马斯对以色列发动的袭击和绑架。

以色列外交部表示，该决议忽视了以色列的安全需求，强化了哈马斯的存在，并传递了恐怖主义可以得逞的信息。以色列认为，冲突只能通过相关各方的谈判来解决。

以色列在1967年的六日战争中占领了西岸（包括东耶路撒冷）和加沙。巴勒斯坦人要求这些领土作为一个其建立独立国家的一部分，这个国家将与以色列并存，世界上大多数国家，包括德国，至今仍支持这一提议。

2005年以色列军队和犹太人定居者撤出加沙，但联合国仍把加沙视为被占领土，因为以色列仍控制着那里的海域、领空以及陆地边界。

（德新社）

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