联合国75周年峰会 中俄炮口对准华盛顿 

(德国之声中文网) 全球领导人9月21日透过视频方式参与了联合国成立75年峰会，不过今年的峰会笼罩在新冠疫情肆虐全球及中美争端持续加剧的阴影下。不少外交官认为，当新冠疫情重创各国经济之际，不少国家都求自保，这也让联合国更难以发挥其功用。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 表示，新冠疫情突显了这个世界脆弱的一面。他说：「我们现在面对过多的问题，却缺乏从多边主义为出发点的解决方案。」

新冠疫情导致中美关系降到了新的低点，中国意图透过多方面扩张其影响力来挑战美国传统霸权的地位。自从新冠疫情去年底从中国开始扩散後，美国便不断指控中国在疫情初期没有公开分享疫情的关键资讯，并强调该举动导致全球疫情进一步恶化。但中国始终否认美国的指控。

中国国家主席习近平21日在联合国峰会上发表演说，强调大小国家应该互相尊重丶一律平等是时代进步的要求，并称任何国家都没有包揽国际事务丶主宰他国命运与垄断发展优势的权力。

习近平说：「单边主义没有出路，要坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。要切实提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，使联合国更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。」

习近平：中国是多边主义实践者

习近平也称，各国的关系和利益只能以制度和规则加以协调，「不能谁的拳头大就听谁的」。他说：「大国更应该带头做国际法治的倡导者和维护者，遵信守诺，不搞例外主义，不搞双重标准，也不能歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益丶破坏国际和平稳定。」

习近平重申，靠冷战思维，以意识形态画线，搞零和游戏既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战。他说，联合国应该以解决问题为出发点，以可视成果为导向，平衡推进安全丶发展丶人权。

他强调：「中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。」

美国：我们该对联合国的运作感到担忧

同一天，美国驻联合国代表团的副大使夏雷特 (Cherith Norman Chalet) 在发言时表示，虽然联合国在许多方面都证明这个组织是个「成功的实验」，但是各国也有理由担忧其未来的运行。他说：「联合国长久以来都拒绝展开有意义的变革，联合国的运作也缺乏透明度。此外，联合国也容易受到专制政权的影响。」

今年五月，美国因认定世卫在新冠议题上不断袒护中国，宣布退出世界卫生组织，并批评该组织是中国政府的魁儡。

代表俄罗斯出席峰会的俄罗斯外长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 在发言时也将矛头指向美国，称国际社会上近期因部分国家介入他国内政，并单方面的施行制裁，导致各国间出现不和谐的状况。他说：「这个世界已厌倦被分割成『他们』与『我们』，我认为这个世界需要增加多边协助与合作。」

「令人失望的时刻」

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 表示，新冠疫情突显了这个世界脆弱的一面。他说：「我们现在面对过多的问题，却缺乏从多边主义为出发点的解决方案。」

德国总理默克尔 (Angela Merkel) 则说，个别成员国的利益往往迫使联合国无法实现其理想。她说：「那些以为可以置身于国际事务之外的国家观念并不正确。我们祸福相依，在同一个世界里。」

不少国家呼吁联合国进行改革，尤其是针对15国所组成的联合国安理会进行改革。他们批评，让美国丶俄罗斯丶中国丶法国与英国担任拥有否决权的常任理事国是不公平的安排。

联合国75周年峰会结束後，各国元首将从9月22日开始透过视频方式召开联合国大会。各国元首周一 (9月21日) 发布了一项联合声明，表示现在是个「令人失望的时刻」。声明写道：「这些失望是为了能使联合国采取更多的行动。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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