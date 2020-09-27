联合国: 气候变化是是自然灾害增加的最主要原因

（德国之声中文网）联合国减少自然灾害风险办公室周一（10月12日）在日内瓦公布一份报告指出，从2000年到2019年20年间，全球记录的较大规模自然灾害共7348次，几乎是1980至1999年记录到的自然灾害的两倍。

该机构称，这些自然灾害共导致123万人丧生，经济损失近3万亿美元。鉴于尤其是众多亚非国家没有提供相关经济影响数据，实际损失当为更大。

报告指出，过去20年自然灾害的最大部分源于风暴、干旱和洪水，过去20年里，仅这些形式的自然灾害数量就从从1980到1999年的3656次增加到了6681次。该机构主任水鸟真美（Mami Mizutori）表示，“我们在完全知情的情况下制造毁灭。如果回顾一下过去20年的灾害，这是唯一可能的结论。”

她批评说，各国政府未做出足够努力，减少气候风险。她要求制定更佳战略，做好应对危险的准备。她说，听从科学认知和早期警告，在预防、适应气候转变和救灾储备方面做相应投资，至关重要。

作为比较，过去20年里，自然灾害造成的死者数量从此前的119万增至123万，而全球范围有40亿人直接受灾，明显多于1980至1999年的325万。根据该报告，受灾最重的各大洲分别是亚、美、非三州。其中，中、美两国遭遇最多自然灾害，其后依次为印度、菲律宾及印尼。

该报告不涉及新冠大流行这样的疫情。不过，水鸟真美主任强调，新冠病毒的全球扩散使“各国政府和公众注意到了我们所面临的危险”。她补充说，克服疫情的努力必须是“绿色的”，否则，“我们只会加速气候紧急状况的出现”。

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凝炼/叶宣（德新社，路透社）

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