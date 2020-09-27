 联合国: 气候变化是是自然灾害增加的最主要原因 | 科技环境 | DW | 18.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

联合国: 气候变化是是自然灾害增加的最主要原因

2000年以来，地球上自然灾害数量几乎翻番。联合国的一份最新报告确认，气候转变是其最大肇因。

Nordafrika I Marokko I Ausgetrocknetes Flussbett im Atlas-Gebirge (Ashley Cooper/Global Warming Images/picture-alliance )

缺雨令摩洛哥的沃土干涸开裂

（德国之声中文网）联合国减少自然灾害风险办公室周一（10月12日）在日内瓦公布一份报告指出，从2000年到2019年20年间，全球记录的较大规模自然灾害共7348次，几乎是1980至1999年记录到的自然灾害的两倍。

DW.COM

根据欧洲环境署的一项调查研究报告，在欧盟，大约八分之一的死亡与环境污染有关。不过也有一些能够让人感到慰藉的消息。

中国气候女孩欧泓奕2019年开始在中国展开气候行动。她在接受德国之声专访時表示，习近平提出的2060碳中和目标虽是个好消息，但是该政策充满政治考量。

乐施会（Oxfam）的一项研究结果显示：人类越富裕，对气候的长期破坏就越大。

该机构称，这些自然灾害共导致123万人丧生，经济损失近3万亿美元。鉴于尤其是众多亚非国家没有提供相关经济影响数据，实际损失当为更大。

报告指出，过去20年自然灾害的最大部分源于风暴、干旱和洪水，过去20年里，仅这些形式的自然灾害数量就从从1980到1999年的3656次增加到了6681次。该机构主任水鸟真美（Mami Mizutori）表示，“我们在完全知情的情况下制造毁灭。如果回顾一下过去20年的灾害，这是唯一可能的结论。”

她批评说，各国政府未做出足够努力，减少气候风险。她要求制定更佳战略，做好应对危险的准备。她说，听从科学认知和早期警告，在预防、适应气候转变和救灾储备方面做相应投资，至关重要。

作为比较，过去20年里，自然灾害造成的死者数量从此前的119万增至123万，而全球范围有40亿人直接受灾，明显多于1980至1999年的325万。根据该报告，受灾最重的各大洲分别是亚、美、非三州。其中，中、美两国遭遇最多自然灾害，其后依次为印度、菲律宾及印尼。

该报告不涉及新冠大流行这样的疫情。不过，水鸟真美主任强调，新冠病毒的全球扩散使“各国政府和公众注意到了我们所面临的危险”。她补充说，克服疫情的努力必须是“绿色的”，否则，“我们只会加速气候紧急状况的出现”。

观看视频 02:40

融化中的西伯利亚冻土层

 

凝炼/叶宣（德新社，路透社）

 

© 2020 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

 

 

DW.COM

气候变化带来的毁灭性后果

洪水、地震、台风：2015年世界各地遭受了许多严重的自然灾害。这尤其给受灾地区带来了毁灭性后果。  

相关内容

Bangladesch I Flusserosion zerstört ganzes Dorf in Dhaka, Keraniganj

乐施会：富人对气候的破坏更大 27.09.2020

乐施会（Oxfam）的一项研究结果显示：人类越富裕，对气候的长期破坏就越大。

China Fridays-for-Future-Aktivistin Howey Ou Hongyi

专访：中国气候女孩呼吁团结应对气候变迁 09.10.2020

中国气候女孩欧泓奕2019年开始在中国展开气候行动。她在接受德国之声专访時表示，习近平提出的2060碳中和目标虽是个好消息，但是该政策充满政治考量。

75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi

客座评论：中国碳中和承诺的“政治算计” 29.09.2020

中国宣称将在2060年实现净碳排量为零，这个消息难免令环保主义者受到鼓舞。然而，习近平的这个承诺会不会变成对世界的“忽悠”？客座评论员邓聿文分析这一承诺背后的政治考量。

广告

经济纵横

Global Ideas | Symbolbild Wirtschaftswachstum (Marcus Brandt/dpa/picture-alliance)

气候危机：该不该放弃经济增长？

对于主流经济体而言，增长是核心目标，但环境污染、废弃物以及气候变迁成为经济增长的代价。有经济学家提议，是时候采取截然不同的经济模式。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  