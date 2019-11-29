 联合国: 对抗极端气候只缺政治意愿 | 科技环境 | DW | 02.12.2019

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科技环境

联合国: 对抗极端气候只缺政治意愿

联合国第25届气候变迁大会12月2日到12月13日在西班牙马德里举行。联合国秘书长提醒各国解决气候问题缺的不是技术而是「政治意愿」。他也同时任命经济专家－英国央行行长加入气候行动的行列。

UN-Klimakonferenz 2019 | Cop25 in Madrid, Spanien | VOR Eröffnung (picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez)

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)周日 (12月2日)表示，全球为遏制气候变化所做的努力迄今「完全不足」，全球变暖有可能快要到达「无可挽回的地步」。

开幕前，联合国在12月1日于西班牙首都马德里召开记者会。联合国秘书长古特雷斯说，全球暖化与极端气候的影响全世界各国都能感受到，也已经对许多人类与其他种族的生命形成威胁。他说，各国拥有的科学知识和技术都有能力限制全球暖化，但「缺乏的是政治意愿」。

古特雷斯对记者说：「无可挽回的地步已经不再遥远。它近在眼前，对我们形成威胁。」

联合国气候变化大会为期两周。在大会上，超过200个国家的代表将会试图为2015年的巴黎协定进行最后修改，包括如何建立有效的国际碳排放交易体系，以及如何补偿贫穷国家因海平面上升或其他气候变迁造成的结果而蒙受的损失。

古特雷斯引用了大量科学数据，证实人为排放的温室气体已经对地球产生了影响，包括气温新高和极地冰层融化。但他仍然认为他想传递的讯息是提供希望而不是绝望:「我们必须停止与大自然的战争，我们知道这是可能的。」

世界各国在4年前达成巴黎协定当中，约定将以工业化时期前的温度为标准，将温度升高的幅度限制在远低于摄氏2度之内，理想上在本世纪末达成限制在摄氏1.5度之内。然而，现在全世界的平均温度已经提高了大约摄氏1度，其实世界各国已经没有多少空间可以设定更有野心的目标。

古特雷斯说，人们对气候行动的需求日益增加，特别是年轻人更是如此。这显现出人们普遍希望政府采取行动对抗气候变迁。

这场气候大会原本由智利主办，但是因智利总统临时宣布因国家政治局势动荡不能办理，而改到西班牙举办。

Mark Carney - Bank of England (Reuters/P. Wojazer)

英国央行行长卡尼将成为气候行动与融资特使

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古特雷斯说，卡尼将在今年1月31日离开英国央行，之后便会成为「推动金融机构为气候变迁工作的重要先驱」。

卡尼今年54岁，在英国央行担任了七年的行长，之前曾经带领过加拿大的央行，也曾经在国际金融巨头高盛工作。

英国央行表示，卡尼将会争取在2020年11月在苏格兰举行全球峰会之前，把「气候变迁造成的冲击」列为财务报表、风险控管与收益评估的重点项目。

罗法/夏立民(美联社、路透社)

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