联合国驻黎巴嫩部队遭以军袭击 – 各方如何回应？

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）本周四遭以色列袭击后，次日法国召见了以色列驻巴黎大使表示抗议。除此以外，对以色列军方的行为，各方都做了哪些回应？

（德国之声中文网）本周四（10月10日）以色列一辆坦克向联合国驻黎巴嫩维和部队总部哨塔开火，造成两名维和人员受伤。事件发生后，国际社会纷纷表示谴责。

德国外交部：绝对不可接受

德国外交部发言人本周五（10月11日）在柏林表示，在面对来自真主党的炮火威胁时，以色列有权自卫。但"向联合国维和人员开火是绝对不可容忍和接受的。"并预计这一事件将得到"全面调查"。

联合国秘书长古特雷斯：违反国际人道主义法

联合国秘书长古特雷斯本周五在老挝首都万象发表讲话，谴责以色列向联合国驻黎巴嫩维和部队开火，称已违反国际人道主义法："我对袭击联合国驻军并导致两名维和人员受伤表示谴责，这是违反国际人道主义法的行为。"

黎巴嫩：呼吁立即停火，以色列撤回蓝线

黎巴嫩总理米卡提（Nadschib Mikati）再次呼吁真主党和以色列军方立即停火。米卡提谴责以色列向联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）总部哨塔开火，并在电视讲话中表示，以色列必须停止对平民和居民区的袭击。米卡提呼吁国际社会迫使以色列执行联合国安理会第1701号决议，撤回"蓝线"（以色列与黎巴嫩南部之间的非正式边界）。

意大利国防部长克罗塞托: 这不是错误，也不是意外，严重违反了国际人道主义法，可能构成战争罪 图像来源: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

意大利：或已构成战争罪

意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）本周四（10月10日）表示，以色列军队向联合国驻地维和部队开火是违法行为，并谴责称可能已构成战争罪。克罗塞托在新闻发布会上表示："这不是错误，也不是意外，严重违反了国际人道主义法，可能构成战争罪。"

克罗塞托表示，他已经联系以色列国防部长提出抗议，并召见以色列驻意大利大使要求对这一事件做出解释，但到目前为止还没有收到回应。

联合国蓝盔战士在黎巴嫩执行任务 图像来源: Niall Carson/PA Wire/empics/picture alliance

西班牙：呼吁停止对以军售

西班牙首相桑切斯本周五（10月11日）谴责以色列袭击联黎部队，并呼吁国际社会停止向以色列出售武器。

桑切斯在梵蒂冈会见教皇方济各(Pope Francis)后表示："在此，我要批评并谴责以色列武装部队对联合国驻黎巴嫩维和部队发动的袭击。"

西班牙首相桑切斯：停止对以色列军售。西班牙今年承认了巴勒斯坦为主权国家 图像来源: Paul White/AP/dpapicture alliance

中国：严重关切，强烈谴责

中国外交部发言人毛宁本周五在北京记者会上表示：中方对以军袭击联黎部队阵地和哨塔并造成维和部队人员受伤表示严重关切和强烈谴责。任何蓄意攻击联合国维和人员的行为都严重违反国际人道法和安理会第1701号决议，绝对不能接受，必须立即停止。

俄罗斯：感到愤怒

俄罗斯外交部本周五发布声明称，俄罗斯对以军10日袭击黎巴嫩南部联黎部队的行为感到愤怒。声明表示：俄方要求以色列不要对由安理会授权在黎巴嫩执行维和任务的联合国部队采取任何敌对行动，并对伤者表示支持，祝愿早日康复。

（综合报道）

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