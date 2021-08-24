联合国预计将有超过50万难民逃离阿富汗

（德国之声中文网）联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨（Kelly T. Clements）强调说，难民署已经将一些人道主义救援物资运送至阿富汗的一些邻国。如果阿富汗出现难民潮，难民署将可以迅速做出反应。难民署和联合国儿童基金会等组织到2021年年底前总共需要2.99亿美元的资金为这一地区提供救援。

克莱门茨说：“我们尚未看到阿富汗人大量外逃的情况，但是阿富汗境内的局势发展之快超出了所有人的预期。”

“过去几天从阿富汗前往巴基斯坦的人数有‘小幅上升’。”她补充说。

克莱门茨介绍了一项救助阿富汗难民的紧急救助计划，同时呼吁阿富汗邻国开放边境。大约两周前阿富汗塔利班控制了首度喀布尔，塔利班开始重新掌权之后，阿富汗的邻国纷纷关闭边境或者大幅限制边境人员流通，以防止大量阿富汗难民涌入。

据报道，过去几年来，在阿富汗邻国避难的已登记阿富汗难民总数超过220万。其中大部分人阿富汗难民被巴基斯坦和伊朗接纳。

除此之外，这一地区还居住着另外300万阿富汗难民，他们当中一些人没有有效的身份证件。塔利班占领喀布尔之后，包括美国、德国在内的很多国家疏散撤离了成百上千的担心会遭到塔利班迫害的阿富汗人。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。 作者: Christian Walz



（路透社、基督教新闻社）



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