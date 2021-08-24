 联合国预计将有超过50万难民逃离阿富汗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2021

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时政风云

联合国预计将有超过50万难民逃离阿富汗

联合国方面预计阿富汗将出现大规模难民潮。联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨周五在日内瓦表示，最严重的情况下将会有超过51.5万名阿富汗人逃离这个国家。

Afghanistan | Evakuierung Flughafen Kabul

（德国之声中文网）联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨（Kelly T. Clements）强调说，难民署已经将一些人道主义救援物资运送至阿富汗的一些邻国。如果阿富汗出现难民潮，难民署将可以迅速做出反应。难民署和联合国儿童基金会等组织到2021年年底前总共需要2.99亿美元的资金为这一地区提供救援。

克莱门茨说：“我们尚未看到阿富汗人大量外逃的情况，但是阿富汗境内的局势发展之快超出了所有人的预期。”

“过去几天从阿富汗前往巴基斯坦的人数有‘小幅上升’。”她补充说。

克莱门茨介绍了一项救助阿富汗难民的紧急救助计划，同时呼吁阿富汗邻国开放边境。大约两周前阿富汗塔利班控制了首度喀布尔，塔利班开始重新掌权之后，阿富汗的邻国纷纷关闭边境或者大幅限制边境人员流通，以防止大量阿富汗难民涌入。

据报道，过去几年来，在阿富汗邻国避难的已登记阿富汗难民总数超过220万。其中大部分人阿富汗难民被巴基斯坦和伊朗接纳。

除此之外，这一地区还居住着另外300万阿富汗难民，他们当中一些人没有有效的身份证件。塔利班占领喀布尔之后，包括美国、德国在内的很多国家疏散撤离了成百上千的担心会遭到塔利班迫害的阿富汗人。

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    作者: Christian  Walz


（路透社、基督教新闻社） 


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