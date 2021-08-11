联合国：阿富汗面临“人道主义灾难”

（德国之声中文网）极端伊斯兰塔利班武装攻占了距首都喀布尔以南仅 70 公里的普勒阿拉姆（Pul-i Alam ）。通讯社援引一名省议会议员报道称，伊斯兰分子已接管当地政府主要机构，并拘捕了省长和情报机构负责人。
抵近喀布尔
人口约12万的普勒阿拉姆是该国东部省份卢格尔（Logar）的首府。安全界人士早就指出，塔利班武装分子正集中于卢格尔省，准备进攻攻首都喀布尔。塔利班目前已控制了７个地区中的５个，并正激烈争夺与喀布尔省接壤的两个地区 - Choshai 和 Mohammed Agha。
鉴于激进的伊斯兰叛乱分子不断推进，美国宣布未来几周内将其大使馆人员减少到最低限度，此外，重新派遣3000军人至喀布尔，确保机场安全，对部分人员撤离提供保障。美国国务院和五角大楼称，美军将很快抵达兴都库什地区。
与此同时，美国外交部发言人普莱斯（Ned Price）表示，驻喀布尔大使馆将继续在原地办公。她称， "这不是疏散，不是全面撤离。我们打算继续我们的外交工作"。她指出，塔利班曾明确表示，无意攻击外交机构。
赫拉特省（Herat ）的阿富汗警察--塔利班现在也在那里掌权
当地一政界人士透露，占领赫拉特市后，塔利班逮捕了重要的民兵指挥官穆罕默德·伊斯梅尔·汗（Mohammed Ismail Khan）以及该省省长和其他安全机构官员。塔利班曾承诺不会伤害官员。伊斯梅尔·汗是阿富汗最著名的民兵指挥官之一，领导了抗击塔利班的战斗。
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美军一走 阿富汗风雨飘摇
阿富汗治安靠美军
911恐怖袭击后，美军发动了针对阿富汗的反恐战争，沉重打击了塔利班，并且扶持起了阿富汗民选政府。然而，塔利班从来没有被赶尽杀绝，政府军控制局势，也从来离不开美军等国际维和部队的支持。
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美军一走 阿富汗风雨飘摇
奈何美军不想留
2021年春天，美国总统拜登宣布，在8月31日前完成从阿富汗的无条件撤军。对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，这无疑是一个非常好的消息：塔利班可以集中精力迎战斗志低迷的政府军，无需再担心北约部队的空中打击等军事援助。图为今年6月拜登与阿富汗总统加尼会谈
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美军撤离 民众逃亡
截至8月中旬，塔利班已经控制全国超过一半的地区，并且完成了对大多数城市的包围态势。许多民众纷纷踏上逃亡之路。
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塔利班可能推行伊斯兰教法
分析人士指出，在塔利班眼中，任何支持过政府军和北约的人，都是塔利班的敌人；选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。有消息称，塔利班已经在其控制区推行极其严苛的伊斯兰教法。
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塔利班想与美国改善关系
美国官方目前并无改变撤军进程的计划，而是在强调“和平谈判是终结战乱唯一的道路”，并且“敦促塔利班停止军事进攻”。塔利班则回应说，今后将寻求与包括美国在内的国际社会建立良好关系。2020年2月，美国曾与塔利班组织在卡塔尔签订协议(图)，就美军撤离以及交换被俘人员的问题上取得共识。
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德国与塔利班秘密会谈
德国外交部近期也确认，不久前曾和塔利班举行秘密会谈，但是没有提供更多的细节。德国联邦国防军已经在2021年6月全部撤出阿富汗(图)。曾经为驻阿德军工作过的阿富汗当地雇员，也将获得落地签入境德国的便利待遇。此外，德国也停止向阿富汗遣返难民。
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俄罗斯的战略利益
俄罗斯也在与塔利班方面展开谈判。消息人士指出，莫斯科的目标是塔利班不得向阿富汗境外渗透，尤其是塔吉克斯坦等与阿富汗接壤的前苏联加盟国。就在8月初，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国军队在塔吉克斯坦靠近阿富汗边境处举行了联合军演(图)。
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中国获得塔利班的承诺
中国与塔利班的接触也在持续进行中。就在今年7月底，中国外长王毅在天津与塔利班代表会晤。中方希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。塔利班也承诺不允许任何组织利用阿富汗来从事有损中国利益的活动。中国在阿富汗地区虽然没有太多直接投资，但是在“一带一路”规划中具有重要地位的中国-巴基斯坦经济走廊却靠近阿富汗边境，存有潜在的安全风险。此外，中国也一直担心阿富汗境内的极端势力渗透新疆地区。
德国内政部长许诺救助当地雇员
在柏林，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）表示，希望能确保所有滞留在该国的德国前当地雇员尽快撤离。
这位基社盟籍人士指出， "阿富汗局势变得越来越具威胁性"。他称，"无论是包机还是抵达德国后发签证：我支持所有使我们的当地雇员及其家人能够迅速离开该国的措施。"他许诺， "德内政部将全力以赴，使当地雇员及其家人迅速撤离。时不可失，我们必须采取行动。"前一天，基民盟籍的德国国防部长卡伦鲍尔 ( Annegret Kramp-Karrenbauer ) 宣布，由于阿富汗当局要求提供有效的身份证件，导致一些前雇员无法立即离境。
据联合国称，阿富汗国民的处境越来越危险。日内瓦联合国难民署一名发言人指出， "我们正处于人道主义灾难边缘"，尤其是妇女和儿童会走上逃亡之路。世界粮食计划署一名发言人表示，目前，大约三分之一人口的粮食供应已无保障。
（德新社，路透社，法新社）
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
世贸中心大楼恐怖袭击
2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
持久自由军事行动
2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
第一次阿富汗波恩会议
2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
议院批准参加维和行动
2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
首例德国士兵阵亡事件
2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
新宪法
塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
柏林会议
2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
伦敦会议
2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。
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昆都士轰炸事件
2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
德国总统克勒辞职
2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
喀布尔峰会
2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
2010年议会选举
2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
本·拉登身亡
2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
第二次阿富汗波恩会议
2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
双边协议
2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
安全防务职能交接
2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
移交警察训练中心
2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
德国撤军
2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
2014年撤军
国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
美军全面撤离 塔利班攻城拔寨
拜登总统上台后，美军从2021年5月起大规模撤离，8月底完全撤出。伴随着美国撤军，塔利班武装在与阿富汗政府军的战斗中迅速取得上风。截至8月中旬，塔利班已经控制了阿富汗的大部分地区。
作者: Daniela Späth/安静