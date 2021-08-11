联合国：阿富汗面临“人道主义灾难”

（德国之声中文网）极端伊斯兰塔利班武装攻占了距首都喀布尔以南仅 70 公里的普勒阿拉姆（Pul-i Alam ）。通讯社援引一名省议会议员报道称，伊斯兰分子已接管当地政府主要机构，并拘捕了省长和情报机构负责人。

抵近喀布尔

人口约12万的普勒阿拉姆是该国东部省份卢格尔（Logar）的首府。安全界人士早就指出，塔利班武装分子正集中于卢格尔省，准备进攻攻首都喀布尔。塔利班目前已控制了７个地区中的５个，并正激烈争夺与喀布尔省接壤的两个地区 - Choshai 和 Mohammed Agha。

鉴于激进的伊斯兰叛乱分子不断推进，美国宣布未来几周内将其大使馆人员减少到最低限度，此外，重新派遣3000军人至喀布尔，确保机场安全，对部分人员撤离提供保障。美国国务院和五角大楼称，美军将很快抵达兴都库什地区。

与此同时，美国外交部发言人普莱斯（Ned Price）表示，驻喀布尔大使馆将继续在原地办公。她称， "这不是疏散，不是全面撤离。我们打算继续我们的外交工作"。她指出，塔利班曾明确表示，无意攻击外交机构。

当地一政界人士透露，占领赫拉特市后，塔利班逮捕了重要的民兵指挥官穆罕默德·伊斯梅尔·汗（Mohammed Ismail Khan）以及该省省长和其他安全机构官员。塔利班曾承诺不会伤害官员。伊斯梅尔·汗是阿富汗最著名的民兵指挥官之一，领导了抗击塔利班的战斗。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 阿富汗治安靠美军 911恐怖袭击后，美军发动了针对阿富汗的反恐战争，沉重打击了塔利班，并且扶持起了阿富汗民选政府。然而，塔利班从来没有被赶尽杀绝，政府军控制局势，也从来离不开美军等国际维和部队的支持。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 奈何美军不想留 2021年春天，美国总统拜登宣布，在8月31日前完成从阿富汗的无条件撤军。对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，这无疑是一个非常好的消息：塔利班可以集中精力迎战斗志低迷的政府军，无需再担心北约部队的空中打击等军事援助。图为今年6月拜登与阿富汗总统加尼会谈

美军一走 阿富汗风雨飘摇 美军撤离 民众逃亡 截至8月中旬，塔利班已经控制全国超过一半的地区，并且完成了对大多数城市的包围态势。许多民众纷纷踏上逃亡之路。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班可能推行伊斯兰教法 分析人士指出，在塔利班眼中，任何支持过政府军和北约的人，都是塔利班的敌人；选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。有消息称，塔利班已经在其控制区推行极其严苛的伊斯兰教法。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班想与美国改善关系 美国官方目前并无改变撤军进程的计划，而是在强调“和平谈判是终结战乱唯一的道路”，并且“敦促塔利班停止军事进攻”。塔利班则回应说，今后将寻求与包括美国在内的国际社会建立良好关系。2020年2月，美国曾与塔利班组织在卡塔尔签订协议(图)，就美军撤离以及交换被俘人员的问题上取得共识。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 德国与塔利班秘密会谈 德国外交部近期也确认，不久前曾和塔利班举行秘密会谈，但是没有提供更多的细节。德国联邦国防军已经在2021年6月全部撤出阿富汗(图)。曾经为驻阿德军工作过的阿富汗当地雇员，也将获得落地签入境德国的便利待遇。此外，德国也停止向阿富汗遣返难民。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 俄罗斯的战略利益 俄罗斯也在与塔利班方面展开谈判。消息人士指出，莫斯科的目标是塔利班不得向阿富汗境外渗透，尤其是塔吉克斯坦等与阿富汗接壤的前苏联加盟国。就在8月初，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国军队在塔吉克斯坦靠近阿富汗边境处举行了联合军演(图)。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 中国获得塔利班的承诺 中国与塔利班的接触也在持续进行中。就在今年7月底，中国外长王毅在天津与塔利班代表会晤。中方希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。塔利班也承诺不允许任何组织利用阿富汗来从事有损中国利益的活动。中国在阿富汗地区虽然没有太多直接投资，但是在“一带一路”规划中具有重要地位的中国-巴基斯坦经济走廊却靠近阿富汗边境，存有潜在的安全风险。此外，中国也一直担心阿富汗境内的极端势力渗透新疆地区。



德国内政部长许诺救助当地雇员

在柏林，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）表示，希望能确保所有滞留在该国的德国前当地雇员尽快撤离。

这位基社盟籍人士指出， "阿富汗局势变得越来越具威胁性"。他称，"无论是包机还是抵达德国后发签证：我支持所有使我们的当地雇员及其家人能够迅速离开该国的措施。"他许诺， "德内政部将全力以赴，使当地雇员及其家人迅速撤离。时不可失，我们必须采取行动。"前一天，基民盟籍的德国国防部长卡伦鲍尔 ( Annegret Kramp-Karrenbauer ) 宣布，由于阿富汗当局要求提供有效的身份证件，导致一些前雇员无法立即离境。

据联合国称，阿富汗国民的处境越来越危险。日内瓦联合国难民署一名发言人指出， "我们正处于人道主义灾难边缘"，尤其是妇女和儿童会走上逃亡之路。世界粮食计划署一名发言人表示，目前，大约三分之一人口的粮食供应已无保障。

（德新社，路透社，法新社）

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