 联合国：越来越多儿童丧生战火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2018

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时政风云

联合国：越来越多儿童丧生战火

去年有1万多名儿童在战争中遇害或致残。联合国秘书长称之“令人愤慨”。事实上，死于战争的儿童日益增多。

Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/S. Kitaz)

叙利亚内战让儿童受尽苦难

（德国之声中文网）这些新数字突显了世界的现况：去年有1万多名儿童在战争中遇害或致残。在世界各地越来越多的儿童忍受着战争的煎熬。

据联合国儿童与武装冲突问题特别代表冈巴（ Virginia Gamba）提供的数据，仅在2017年就发生了21000起对男、女儿童的严重侵权行为。除了导致儿童死亡和残疾外，还包括对儿童的性暴力，对学校和医院的袭击或招募儿童兵。

2016年，类似案件的数量为15500起。当年有大约8000儿童在武装冲突中被杀害或致残。2017年，这些数字急剧上升。

Yemen Kindersoldaten in Aden (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

也门的儿童兵（摄于2015年5月）

根据联合国特使提交的报告，对儿童犯下的大多数罪行发生在内战国家叙利亚。在伊拉克、缅甸、叙利亚和阿富汗也有大量儿童死伤。除此之外，一些武装团伙也犯下绑架和逮捕儿童的罪行。儿童兵常常被强奸。

此外，冈巴特使还指出，就如同在叙利亚经常发生的情况一样，当地居民也受到围困，忍饥挨饿。令众多儿童沦为牺牲品的国家还包括尼日利亚、索马里、中非共和国、民主刚果共和国、南苏丹和也门。

  • UNICEF Foto des Jahres 2017 - 1. Preis (picture alliance/dpa/M. Muheisen)

    2017，定格孩子们的双眼

    叙利亚：备受折磨的童年

    她叫Zahra，今年5岁，住在约旦的一个叙利亚难民营里。2015年，Zahra的父母带着她和另外七个孩子逃离叙利亚的战火。此后，他们一直住在帐篷里。摄影师Muhammed Muheisen1981年出生于耶路撒冷。他拍摄过很多难民营的孩童。

  • UNICEF Foto des Jahres 2017 - 2. Preis (picture-alliance/dpa/K. M. Asad)

    2017，定格孩子们的双眼

    孟加拉：罗兴亚人的逃亡

    尽管他们在缅甸若开邦已生活了世世代代，但1982年军政府剥夺了他们的公民权。罗兴亚人在缅甸官方承认的135个少数民族中被排除在外。大多数孩子没有就医、就学的可能。

  • UNICEF Foto des Jahres 2017 - 3. Preis (picture-alliance/dpa/Getty Images AsiaPac/K.Frayer)

    2017，定格孩子们的双眼

    孟加拉湾：绝望的时刻

    2017年9月20日，救援车抵达孟加拉湾附近的罗兴亚难民营。自8月底以来，数十万人在短时间内涌向难民营，他们一无所有。

  • UNICEF Foto des Jahres (Ana Palacios)

    2017，定格孩子们的双眼

    坦桑尼亚：比太阳更光亮

    非洲白化病儿童的命运时而成为摄影师拍摄的主题。迷信说法认为，白化病的儿童身体器官有“法力”，因此他们甚至面临被猎杀的危险。

  • UNICEF Foto des Jahres (Anna Boyiazis)

    2017，定格孩子们的双眼

    桑给巴尔：不溺水的权利

    坦桑尼亚半自治的桑给巴尔地区以穆斯林为主。因此，宗教当局禁止女性游泳，尽管非洲大陆的溺水率为全球最高。一些勇敢的女性发起了一个项目，让小学女生能学习游泳。

  • UNICEF Foto des Jahres (Christian Werner/Zeitenspiegel)

    2017，定格孩子们的双眼

    叙利亚：仍未结束的战争

    阿勒颇一片废墟，霍姆斯如同末日，——令人联想起核爆后的日本，或二战末期的德国。在废墟中，女孩维多利亚至少是幸存者，与父母兄弟回到无法再居住的自己的家。

  • UNICEF Foto des Jahres (Leona Ohsiek)

    2017，定格孩子们的双眼

    德国：爸爸是一切

    汉娜与爸爸住在汉诺威林登区。她几个月大的时候，妈妈出车祸去世了。她还太小，对那段时间没有记忆。父亲至今仍深受影响。有时，悲伤会悄悄地袭来。

  • UNICEF Foto des Jahres (Jacob Ehrbahn)

    2017，定格孩子们的双眼

    孟加拉：尽最后的气力等待

    孟加拉的另一座罗兴亚难民营。许多人在逃亡的路上即被残忍的杀死。幸存者带着巨大的创伤，坐成一排，等待援助。一位年轻母亲想让孩子透透气。

  • UNICEF Foto des Jahres (Andrew Quilty/Agence VU)

    2017，定格孩子们的双眼

    阿富汗：感受雪

    尽管在阿富汗并不普遍，但这个孩子很享受冬季运动的乐趣。一个援助组织的两名工作人员2009年把他们的滑雪板带到这个偏远的山区，看来吸引了孩子们的注意。

  • UNICEF Foto des Jahres (Anush Babajanyan)

    2017，定格孩子们的双眼

    科特迪瓦：迷信与盼望

    在西非，包括科特迪瓦首都阿比让——该国的经济与文化中心，人们相信，双胞胎有超能力。他们的母亲把他们带到清真寺，让信徒从双胞胎那里得到额外的力量，——当然会获得一点钱。

  • UNICEF Foto des Jahres (Toby Binder)

    2017，定格孩子们的双眼

    英国：社会的另一角落

    失业率、犯罪率、少女怀孕率、吸毒、酗酒率居高不下，在英国的老旧工业区，许多年轻人面临这样的问题。政府的项目也未能给予大多数人新的生活前景。

  • UNICEF Foto des Jahres (Yuliya Skorobogatova)

    2017，定格孩子们的双眼

    俄罗斯：家中平和的一刻

    女摄影师Yuliya Skorobogatova关注女性在家庭与工作之间艰难的平衡。

  • UNICEF Foto des Jahres (Zohra Bensemra/Reuters)

    2017，定格孩子们的双眼

    伊拉克：身虽获释 心未自由

    伊拉克摩苏尔，2017年夏天。占领这里三年后，伊斯兰国被赶了出去。伊斯兰国占领期间，这里的人们成了人质。如今，孩子们仍要每天面临瓦砾废墟，与军事人员的核查。

    作者: 苗子


李京慧/凝炼(德新社、基督教通讯社)
 

 

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15名儿童在“东古塔地狱”丧生

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2017，定格孩子们的双眼

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